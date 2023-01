Este 24 de marzo, Pink Floyd lanzará al mercado una edición especial, por el 50 aniversario de su disco 'The Dark Side Of The Moon', el que cuenta con una nueva portada, que a pesar de ser diferente, mantiene los mismos colores del arcoíris, como la original. A pesar de esto, algunos pensaron que se trataba de un apoyo a la comunidad LGBT+, por lo que se produjo una discusión en redes sociales.

Pink Floyd acaba de anunciar el lanzamiento de una edición especial de su disco ‘The Dark Side Of The Moon‘ con una imagen que algunos confundieron, ya que pensaron que se trataba de un apoyo a la comunidad LGBT+ con los colores de su bandera.

La confusión creó una verdadera batalla de “fanáticos” en redes sociales. Por un lado, quienes se ofuscaron con el malinterpretado logo, por otro, los que se enfadaron con los primeros.

Fans confunden logo de ‘Dark Side of The Moon’ con bandera LGBT+

El 1 de marzo de 1973, Pink Floyd lanzó su octavo disco de estudio ‘The Dark Side Of The Moon‘, el que se convirtió en un éxito instantáneo del rock progresivo.

Este 2023 se cumplen 50 años desde su estreno musical, por lo que la banda británica anunció la venta de una edición especial por medio de sus redes sociales, con un logo que fue interpretado por algunos, como un guiño a la comunidad LGBT+.

Para entender, la portada original de ‘The Dark Side Of The Moon‘ muestra un prisma, un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores del arcoíris, los mismos que usa la bandera LGBT+.

¿Quiénes son los verdaderos fans de Pink Floyd?

Con la confusión de colores, las cuentas oficiales de Pink Floyd recibieron todo tipo de comentarios, donde algunos criticaron a la banda: “¿Cuál es la conexión entre la obra maestra de Pink Floyd y LGBT? WTF…”, fue uno de ellos.

Así, algunos los acusaron de ser excesivamente progresistas e intentar imponer ideologías políticas y de izquierda de manera innecesaria.

Por otro lado, quienes sabía de dónde provenían los colores de la portada del disco respondieron: “Imagínense afirmar ser fanático de Pink Floyd durante más tiempo del que he estado vivo y aún no saber nada sobre ellos”.

“Brain Damage es la canción PERFECTA para algunas personas en este hilo”, fue otra de las respuestas.

Vale destacar que el disco remasterizado, Blu-Ray y DVD de aniversario será lanzado a la venta el próximo 24 de marzo.