A menos de una semana que se conocieran las acusaciones de abuso sexual contra Win Butler, líder de Arcade Fire, la cantautora Leslie Feist, quien acompañaba al grupo en su gira por Estados Unidos, anunció que se retirará del tour a raíz de las denuncias.

“No puedo continuar”, se lee al inicio de la declaración pública que compartió en redes sociales. “Nunca estuve aquí para representar a Arcade Fire; estaba aquí para pararme sobre un escenario, un lugar al que he llegado a sentir que pertenezco y que me he ganado como propio”, señaló.

Butler, vocalista y fundador del grupo canadiense, fue acusado de abuso sexual y comportamiento inadecuado por 4 personas diferentes. Según informó el portal Pitchfork, se trata de 3 mujeres y una persona que se identifica como ‘género fluido’.

Las tres mujeres señalan que tenían entre 23 y 18 años cuando comenzaron a relacionarse con el compositor, quien por esa época tenía 39. Mientras que la cuarta persona asegura que fue “agredida sexualmente” dos veces durante 2015, cuando tenía 21 años y el cantante 34.

“Toco para mi banda, mi equipo, sus seres queridos y todas nuestras familias, y las personas que pagan el dinero que tanto les costó ganar para compartir un espacio en la sinergia colectiva que es un espectáculo”, se lee en la misiva, que se hizo viral en plataformas digitales.

“Mis experiencias incluyen las mismas experiencias que las de muchas personas con las que he hablado desde que se conoció la noticia el sábado, y los muchos extraños a los que quizás solo pueda llegar con esta carta (…). Todos tenemos una historia dentro del espectro que va desde la masculinidad tóxica básica hasta la misoginia generalizada, y el hecho de ser agredidos física, psicológica, emocional o sexualmente”, añadió.

“Esta situación toca la vida de cada uno (…). No existe un camino único para sanar cuando has soportado alguna versión de lo anterior, ni un camino único para rehabilitar a los perpetradores (…). No puedo resolver eso renunciando, y no puedo resolverlo quedándome. Pero no puedo continuar”, dijo.

“Soy imperfecta y navegaré por esta decisión de manera imperfecta, pero de lo que estoy segura es que la mejor manera de cuidar a mi banda, mi equipo y mi familia es distanciarme de esta gira, no de esta conversación… Estoy reclamando mi responsabilidad y me voy a casa”, sentenció.

Tras conocerse la decisión, Arcade Fire emitió un comunicado al respecto: “Lamentamos mucho ver a Leslie irse a casa, pero entendemos y respetamos completamente su decisión”. Por ahora, se desconocen los pasos que seguirá la banda, que estaba recibiendo duras críticas por continuar con el tour por Estados Unidos a pesar de las acusaciones contra Butler.