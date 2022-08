Con la confirmación de la onceava versión del festival de música Lollapalooza Chile 2023, comenzaron a propagarse los rumores de los posibles artistas quienes podrían encabezar la próxima fecha del evento a realizarse el 17, 18 y 19 de marzo del 2023.

Al ser un festival con trayectoria en el país y reconocido a nivel mundial, Lollapalooza tuvo un retorno post-covid este año junto a un cambio de locación, pasando del mítico Parque O’Higgins a las dependencias del Parque Bicentenario de Cerrillos, tras 9 años en el parque de Santiago Centro.

Aunque la versión realizada durante este año no estuvo exenta de problemas que los mismos asistentes comentaron en redes sociales (como falta de sombra, largas filas y escenarios en zonas con mucho polvo), los fanáticos siguen con la esperanza de que esta próxima versión buscará soluciones para estos inconvenientes.

Pero lo que más esperan los fanáticos tras el inicio de venta de las entradas para el festival, es el anhelado cartel de artistas que estarán presentes en esta nueva versión. Aunque algunos ya suenan fuertes y ya han venido anteriormente al evento, existen nombres que realmente tienen entusiasmados a sus fans.

Posibles artistas que podrían venir

Tal como en años anteriores, tras la realización de Lollapalooza Chicago 2022 entre el 28 y 31 de julio, comenzaron a aparecer los posibles nombres para la versión chilena del festival. Dua Lipa, Green Day, Metallica y J-Hope fueron algunos de los platos fuertes de esta versión, donde dos de los cuatro nombres mencionados ya se han presentado o confirmado fecha en Chile durante este año.

Aunque muchos basan sus propuestas en los artistas de la versión de Chicago, están surgiendo otros nombres que nunca han sido parte del cartel, quienes marcarían un punto a favor al festival incluyendo rostros nuevos en la escena Lolla Chile 2023. Dentro de estos se encuentra Paramore, la banda estadounidense formada en Nashville, Texas, que es uno de los nombres que está sonando fuerte para encabezar esta nueva versión en el país.

Actualmente, su fecha de tour comienza el 2 de octubre y termina en noviembre en el festival Corona Capital en México, lo que podría acercar al trío de rock alternativo al país durante marzo. Otros de los nombres que suenan fuerte es el Billie Eilish, quien tuvo que cancelar su tour mundial promocional de su primer disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, debido a las complicaciones de la pandemia a nivel mundial.

La solista de 20 años podría ser una de las fichas principales para encabezar el festival, lo que atraería a la fanaticada que no la pudo conocer en 2020, luego de la cancelación de su tour, además del público curioso por el estilo y el desplante de la artista en el escenario. El último show de la artista está para el 20 de septiembre en Perth, Australia, según su web oficial, dejando la opción de una posible visita para el 2023.

Otra banda que está marcando rumores de su posible visita para Lollapalooza Chile 2023 es Blink-182. La banda estadounidense nunca ha pisado suelos nacionales, lo que podría ser una buena noticia para los cientos de fanáticos de la banda de punk rock que los esperan desde su éxito a principios de los 2000.

Aunque actualmente la banda se encuentra en pausa luego de la batalla que tuvo Mark Hoppus contra el cáncer, los proyectos de Travis Baker con su sello discográfico y la separación de Tom Delonge de la banda.

Otros nombres que se rumorean

Una de las bandas que ya se ha presentado en más de una ocasión en alguna versión de Lollapalooza es Jane’s Addiction. La banda liderada por Perry Farrell, una de las mentes tras este festival, podría presentarse en los escenarios del Parque Bicentenario, siendo una de las cartas promesas de esta versión.

Yeah Yeah Yeahs también tiene una deuda pendiente con el público chileno, luego de cancelara su show en la primera versión de Lollapalooza Chile. El trío liderado por Karen O, ha vuelto con nuevo material de la mano de su último sencillo “Burning“, lo que podría marcar una luz de esperanza para una posible visita al país.

En la página web oficial de la banda, Corona Capital será su última fecha de este año, abriendo la posibilidad de ser parte del cartel de LollaCL. Calvin Harris también es otro artista activo durante las últimas semanas, luego de lanzar Funk Wav Bounces, Vol. 2 a principios de mes. El DJ británico, quien ha estado presente tanto en Lollapalooza como en festivales de música electrónica, como Creamfields Chile, se encuentra con varios shows agendados, siendo Australia su última parada de este año.

Glass Animals, Arcade Fire y The 1975, son otras bandas que han estado anteriormente en el festival, quienes actualmente se encuentran de tour y con agenda libre para el 2023, lo que deja la posibilidad de que puedan aparecer en el próximo cartel de artistas de LollaCL 2023.

No hay que perder la esperanza

Aunque todo es especulación y rumores en redes sociales, miles de fanáticos están atentos al aviso de una posible visita de sus artistas favoritos. Sobre los mencionados anteriormente, no podemos asegurar nada, sólo hasta el anuncio oficial de Lollapalooza Chile de su cartel de artistas para el año 2023, que en ocasiones anteriores han sido anunciados entre los meses de septiembre y noviembre.

Las entradas ya están a la venta desde el día jueves 25 de agosto y pueden comprarlas a través de la plataforma de Puntoticket.