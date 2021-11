Hoy fueron anunciados los cuatro ganadores del Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2021, reconocimiento que este año recayó en el cantautor Eduardo Gatti (en categoría Música Popular); la soprano chilena Cristina Gallardo-Domâs; el creador y director del conjunto Tierra Chilena, Sergio Rodríguez (Música Folklórica y de Tradición Oral); y el editor Juan Sebastián Cayo (Edición Musical).

En el caso de Gallardo-Domâs, la intérprete recibió en Madrid el llamado desde Valparaíso de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, anunciando que era ella la galardonada.

Desde su primera entrega en 1999, 94 artistas, agrupaciones e instituciones del país han recibido el reconocimiento que otorga el Ministerio a partir de una votación realizada por el Consejo de Fomento de la Música Nacional, y en base a “la trayectoria y al legado que los músicos chilenos entregan al patrimonio cultural y artístico nacional”.

“Con la entrega de este Premio a la Música Nacional Presidente de la República estamos reconociendo a personas que en sus diversos ámbitos de la creación contribuyen al acervo musical del país. Aquí hay talento, trayectoria, compromiso y entrega para llevar adelante una labor que hoy los suma al listado de connotados artistas nacionales que han recibido este importante galardón. Muchas felicitaciones para Cristina, Eduardo, Sergio y Juan Sebastián, y gracias por lo que hacen por la música chilena”, señaló Valdés.

“Me siento tremendamente honrada y emocionada por la noticia, no me lo esperaba”, comentó Cristina Gallardo-Domâs a través de Zoom. “Es muy emocionante recibir este premio. Ha sido una larga trayectoria y siempre llevando la bandera de Chile por delante. Creo que pocos chilenos hemos conseguido entrar en el terreno internacional, así que me honra ser una de ellas”, agregó.

Cada ganador de los tres géneros musicales reconocidos en la ley nacional recibe un diploma y un estímulo en dinero de 270 UTM (al valor a la fecha, $14.438.520). El premio a la Edición Musical recibe sólo el diploma.

Con este anuncio son 66 las y los ganadores en las categorías de música popular, docta y folklórica, y 28 en las áreas de Edición Musical y Producción Fonográfica (esta última no registró reconocidos este año), entre quienes se cuentan destacados representantes de la música chilena como Jorge González, Patricio Manns, Los Jaivas, Illapu, Luis Advis, Los Tres, Manuel García, Congreso, la Orquesta Sinfónica de Chile, entre otros.