En diálogo con el matinal Contigo en la Mañana, el cantautor nacional Eduardo Gatti entregó nuevos antecedentes de la polémica reversión de Los Momentos que comenzó a circular esta semana en redes sociales, cuya letra fue modificada por desconocidos en apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast.

“Mi hijo venía viajando del sur y me dijo, ‘apareció esto’… Me empezó a llamar una cantidad de gente enorme, que les había llegado lo mismo. Me pareció raro… Esta cosa tan masiva me pareció raro”, comentó en el espacio de Chilevisión, animado por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

El músico agregó que la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) “ya estaba informada y eso lo está viendo la SCD, sobre todo la parte legal que puede haber en esto (…) pero me pareció de muy mal gusto lo que se hizo por la canción”. “Yo ya quiero dar por superado esto”, afirmó.

En el diálogo, además, reveló que recibió “las explicaciones del candidato” mediante mensajería y que, a raíz de eso, actuaría de “buena fe”.

“Me mandó un WhatsApp, con una explicación bastante sólida (…) Me escribió personalmente”, dijo. “Y está bien, estamos entre personas civilizadas”, sostuvo luego.

Gatti adelantó, no obstante, que “la SCD va a seguir (averiguando). Es una investigación de esto. porque obviamente que es un atropello a la propiedad intelectual, sino cualquiera va a poder hacer lo que quiera con cualquier canción”.

“No me había pasado nunca. quiero aclarar una cosa. Las personas pueden perfectamente cantar la canción, no hay ningún problema, mientras tu respetes la versión original. si la vas a modificar, tienes que pedir permiso, O si vas a sacar provecho… esto no es una especie de caza de brujas.

La canción y la reacción

“José Antonio / Va caminando / Tranquilo hacia La Moneda / No hay nadie que lo detenga / Con su paso firme y su consecuencia”, se escucha en la adaptación, viralizada esta semana mediante cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales.

“Nunca he autorizado el uso, y menos la adulteración de una canción mía para alguna campaña política sea del color que sea”, señaló el exlíder de Los Blops, banda que popularizó el tema en su disco homónimo de 1970, tal como recogió BioBioChile.

“Considero de muy mal gusto apropiarse y alterar descaradamente la letra de una canción que, a estas alturas, es patrimonio no solo mío sino que de todos los chilenos. A pesar de que esa canción no se ha promocionado como campaña oficial del candidato que la usa, me parece muy sospechoso que ese WhatsApp se haya viralizado solo en unas pocas horas”, agregó.

Para Gatti, el problema radica en la vulneración de los permisos necesarios para una maniobra de este tipo: “Es de perogrullo mencionar que ninguna persona, candidato o no, puede utilizar y modificar una obra a su antojo sin solicitar la correspondiente autorización al autor de la misma. Nosotros los autores tenemos el derecho moral sobre nuestras obras, que nos faculta para decidir si aceptamos o no determinados usos”.

Mediante redes sociales, la SCD también se refirió a la controversia: “A raíz de la aclaración de #EduardoGatti, recordamos que el uso de música en campañas políticas debe estar debidamente autorizada por los autores o autoras que la crearon”, comentaron en redes sociales.

Escucha la reversión de Los Momentos a continuación: