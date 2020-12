Ha sido un año diferente, pero la Orquesta Sinfónica de Antofagasta ha estado junto a su público desde el primer día de la emergencia sanitaria, ofreciendo una amplia gama de contenidos artísticos de manera online.

Y como cada año, la agrupación no dejará de realizar su tradicional Concierto de Navidad, presentado por Escondida | BHP, el cual acompañará a las familias de Antofagasta y otras ciudades, que se conecten el jueves 24 de diciembre, a las 21:00 horas, desde el Teatro Municipal, a través de las cuentas digitales de Cultura Antofagasta en YouTube y Facebook.

El director titular de la orquesta, Christian Baeza, adelanta que “esta vez el enfoque está puesto en canciones populares, o creaciones que provienen de artistas pop muy reconocidos, como por ejemplo, ‘All I Want for Christmas is You’, que compuso y grabó la cantante Mariah Carey”.

Baeza destaca la participación de los cantantes Matías López, Carolina Ulloa, Daniela Ramírez, además de la arpista Francisca Torres: “Son todos artistas locales. Por ejemplo, Daniela fue alumna del Liceo Experimental Artístico y es muy talentosa”.

El director comenta que un punto especial del repertorio es “Angels from the Realm of Glory”: “Es un himno escocés del siglo XIX, que se escuchará en una versión instrumental, y se escapa un poco al enfoque americano que le dimos a este concierto”.

Para Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida | BHP, esta es una oportunidad única para vibrar con la magia navideña a pesar del contexto actual.

“Todos viviremos una navidad diferente, donde lo primordial será cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Como compañía no queremos que se pierda el espíritu navideño, por eso estamos muy contentos que la comunidad continúe disfrutando de espectáculos culturales de alto nivel, tal como el que nos ofrece la Orquesta Sinfónica en formato online durante esta Navidad”, afirmó.

Precisamente “Rodolfo, el reno” y “Winter Wonderland” provienen del cancionero navideño estadounidense, tal como “Happy Holiday”, compuesta por el maestro Irving Berlin, y popularizada por el cantante Bing Crosby.

Y un absoluto infaltable en cualquier concierto de Navidad es “Noche de Paz”, pieza que se origina en un pequeño pueblo de Austria en 1818, con música de Franz Xaver Gruber y un texto original en alemán de Joseph Mohr (“Stille Nacht”).

Baeza comenta: “Le recomiendo a los auditores que se fijen muy bien en el arreglo que preparamos, donde el arpa de Francisca Torres y la voz de Daniela Ramírez tienen un papel muy importante, y además participa el Coro del LEA, que dirige Ester Rodríguez”.