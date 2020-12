Entre los fans de Mac DeMarco, se trata de una pequeña tradición: desde 2015, casi todos los meses de diciembre (a excepción de 2016) el músico libera algún villancico navideño para sus seguidores. Y este pandémico 2020, por supuesto, no fue la excepción.

Esta vez el canadiense escogió “Have Yourself a Merry Little Christmas”, canción compuesta por Hugh Martin y Ralph Blane en 1944 que porta una larga tradición en el repertorio anglosajón (una de sus tantas versiones, estuvo a cargo del mismísimo Frank Sinatra).

El videoclip del cover fue publicado hoy en redes sociales, donde en horas de este miércoles rápidamete se convirtió en viral. Allí, Mac se hizo acompañar de un llamativo Viejo Pascuero, gigante e inflable, delante de un paisaje de montañas y arbustos.

Cabe recordar que en 2015 DeMarco compartió su versión de “White Christmas”, y en 2017, su lectura sobre “Wonderful Christmas Time” de Paul McCartney. Para 2018, fue el turno de “The Christmas Song”, y en 2019, el de “Santa Claus Is Coming To Town”.

Este año, tras el comentado debut del disco “Here Comes The Cowboy” (2019), el guitarrista hizo noticia con la publicación de dos “secuelas” del álbum: “Here Comes The Cowboy Demos” y “Other Here Comes The Cowboy Demos”, ambas recopilaciones de las maquetas del proceso compositivo.

Revisa el surrealista videoclip de Mac DeMarco para “Have Yourself a Merry Little Christmas”, aquí: