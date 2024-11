Robin Lane, experto en "La Ilíada": "Homero fue el primero en hablar de robots e IA"

Robin Lane, profesor de Historia Antigua en Oxford y experto en mundo clásico, se pasó el confinamiento por la pandemia leyendo ‘La Ilíada’ y todo lo que se ha escrito sobre ella. Y el resultado, es ‘Homero y su Ilíada’: un ensayo que busca transmitir su pasión por el más célebre de los poemas épicos.

“Homero es un milagro, te cambia la vida”, sostiene el autor en una entrevista con la agencia EFE. “Fue el primero en hablar de robots y de inteligencia artificial. Lo hace en ‘La Ilíada’ y estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo”.

Los robots de Homero no son producto de la tecnología sino de la magia divina, pero tienen forma humana, saben hablar y están dotados de cierta inteligencia, recuerda el historiador.

“Homero es el primero que compone una épica con una trama tal y como la entendemos hoy en día (…), inventó el cine antes de que el cine existiera, la forma en que corta y se mueve de una escena a otra es de película”, defiende.

Lane leyó por primera vez ‘La Ilíada’ con trece años y ya entonces le impactó “la vitalidad, la tristeza, la verdad humana y la belleza de la poesía” en esta historia sobre la cólera de Aquiles y sus devastadoras consecuencias que tiene lugar en el último año de la guerra de Troya.

Hoy, con 78 años, sigue creyendo que no hay nada igual y se sigue emocionando cuando se la lee a sus alumnos. “Cuando empiezo a llorar se ponen un poco nerviosos y parecen preocupados”, bromea, “pero cuando llegamos al canto 24 –el último– están todos llorando también (…), algunos me escriben al cabo de los años y me dicen que no han vivido nada igual. Eso es lo más importante para mí”.

Lane dice haber escrito un libro accesible para todos los públicos pero sin menospreciar la inteligencia del lector. “Me sorprende ver cómo algunos colegas escriben sobre el mundo antiguo como si fuera un espectáculo televisivo de ‘celebrities’ o una serie estilo ‘Game of Thrones"”.

¿Quién fue Homero?

El libro también se adentra en el debate sobre quién fue Homero y sobre la época, lugar y circunstancias en que creó el poema, partiendo de que, con las pruebas arqueológicas y documentales actuales, es imposible saberlo a ciencia cierta.

El autor desautoriza algunas teorías recientes que apuntan a una autoría colectiva y fragmentaria o la perspectiva multicultural, que señala por ejemplo que Homero pudo haberse visto influido por la lectura de ‘Gilgamesh’, el poema babilonio, algo que considera “un sinsentido”.

“Está de moda decir que todo es multicultural, pero ‘La Ilíada’ no lo es, es un poema compuesto por Homero en su época e influido por sus profesores; es un poema griego”, subraya.

Lane defiende la idea de un Homero analfabeto que se ejercitó en la composición poética oral desde su infancia y que, hacia el 750-740 a.C., ya interpretaba distintas versiones de una Ilíada de gran extensión cuya culminación fue una versión dictada para uso futuro de su familia, base del texto que ha llegado a la actualidad.

“Homero era algo parecido a un músico de jazz temprano, de ‘ragtime’, que no sabían leer partituras y cada actuación era distinta”, explica.