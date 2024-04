Con música, funciones y talleres se celebra el Mes del Libro en gran parte de la quinta región. Los Andes, Algarrobo y Villa Alemana no son la excepción, con actividades en espacios públicos, salas de teatro y escuelas rurales como parte del Congreso Interprovincial de Narración Oral de Chile, “Cuentos de Montaña a Mar”.

El Encuentro será también una ocasión especial para hacer un homenaje al destacado actor, dramaturgo y narrador Carlos Genovese.

El Congreso es una actividad impulsado por Narradores Quinta y el Centro Cultural Marga Marga. Además es financiada por el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional y apoyada por el Plan de la Lectura de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso

Javier Esnaola, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, comenta que el Congreso es “un espacio de visibilización y valor para una práctica cultural ancestral, que forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del país, y que se desarrolla justamente previo al Mes de los Patrimonios. Además, abril es el Mes del Libro, por lo que esta iniciativa nos invita además a conectar con los libros, palabras, relatos y cuentos”.

Los Andes

El viernes 12 de abril a las 10:00 horas se presentará el Colectivo de Cuenteras & Cuenteros de Aconcagua en la Biblioteca Pública de Los Andes, ubicada en Av. Independencia 594, donde serán todas las actividades de esa provincia. Gabriela Fernández Chang, actriz y narradora oral, facilitará el Taller “Perfeccionamiento en la Narración Oral Escénica” a las 14:00 horas.

El sábado 13 de abril a las 11:00 horas Bran Montiel presentará la investigación “Narración Oral Escénica en Chile: Un campo artístico en constante construcción”, y a las 15:00 habrá dos talleres paralelos, Sandra Aravena facilitará el Taller “Iniciación a la Narración Oral” y Carlos Genovese el Taller “Perfeccionamiento en la Narración Oral Escénica”. A las 16:00 será la Narración de Cierre “Todos Cuentan en la Montaña”.

Magda Sánchez, Encargada de Fomento Lector de la Biblioteca Pública de Los Andes comenta que “a nivel institucional es muy interesante que este Congreso se lleve a cabo en comunas descentralizadas, las actividades se suelen hacer en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Esto impulsa el trabajo que se viene haciendo en la biblioteca en torno a los clubes de lectura y los talleres de narración oral. A nivel personal me emociona mucho. La palabra hablada, el cuento, contado a viva voz y con todo el cuerpo, es el arte primigenio. Siempre ha existido la necesidad del ser humano de compartir, hablar, contar historias. La intención es mantener viva la llama de todos los cuenteros que han contado antes que nosotros y pasar la antorcha a los que vienen”.

Algarrobo

En la Provincia de San Antonio, el viernes 12 de abril a las 10:00 se presenta Musicuentos Mundo Peque con funciones en escuelas, y a las 15:00 horas el actor Gregorio Burgos facilitará el Taller “Perfeccionamiento en la Narración Oral Escénica” en la Sala de Teatro El Jardín, ubicada en Av. Mirasol 298, Algarrobo.

Burgos señala que “Se me hace importante cambiar la visión sobre los cuentos, el taller será un espacio para filosofar al respecto. Creo que hay que romper el paradigma de que los niños son el futuro, es una barbaridad creada por adultos que no se quieren hacer responsables. El futuro es una proyección del presente, si el adulto no se arregla no hay futuro que entregarle a los niños.”

El artista agrega que “por eso cuento cuentos propios y las calles son mi escenario principal, la acción de intervenir el espacio público y transformarlo en un espacio de comunión entre padres e hijos es mi misión. Mis cuentos no son magnánimos ni iluminan necesariamente el alma de las personas, prefiero quitarles ese sentido glorioso y concebirlos como una excusa para el encuentro. El arte no es tan importante como el hecho de que usted esté compartiendo en este momento con su hija y con su hijo,con sus seres queridos, eso es lo gravitante”.

Villa Alemana

El miércoles 10 de abril se presentarán funciones del Colectivo Cuentos del Marga Marga en la Escuela Rural Patagual de Villa Alemana.

El sábado 13 a las 12:00 horas Zuny Leiva facilitará el Taller “Herramientas de la Narración Oral Para Educadores”. Ella es comunicadora social, quillotana, y trabaja con los cuenteros de Marga Marga.

La experiencia de Leiva partió contando para personas mayores, en un taller literario. La comunicadora social cuenta que “rescatamos memorias y terminamos haciendo un libro. Eso es lo que me motiva, rescatar esos espacios que antes nos dábamos para contarnos el día a día. Ahora, en muchas casas se da la dinámica de agarrar una bandejita y llevarse la comida para el dormitorio. Las sobremesas de domingo ya no existen en ciertos hogares. Esas instancias donde andan dando vueltas las mismas historias familiares que se cuentan más de mil veces son las que uno atesora cuando el otro no está, al rescatar esas historias la persona no se olvida del todo. Tenemos que reencontrarnos nuevamente en torno a las historias, lo que antes era cotidiano y que hoy nos cuenta tanto hacer, comunicarnos, congregarnos en torno al fogón de la palabra”.