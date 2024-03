Con actividades que buscan fomentar el conocimiento y apreciación de la narración oral, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, conmemora este 20 de marzo, el día mundial de esta disciplina, un oficio que forma parte de las distintas expresiones que conforman las artes escénicas en Chile.

“Las y los artistas de esta disciplina no sólo son agentes de gran relevancia en la transmisión de historias únicas, sino que también desempeñan un papel crucial en las artes escénicas en nuestro país. A través de sus organizaciones, trabajan constantemente por el desarrollo, preservación, enseñanza y difusión del patrimonio inmaterial de la oralidad, lo que ha contribuido a mantener viva esta práctica escénica de larga historia, que tiene el poder de invitar a las personas a encontrarse e imaginar de forma colectiva en torno a relatos cautivadores”, afirma la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán.

Actividades

Dentro de las iniciativas que se preparan como parte de este día, destaca el homenaje a Carlos Genovese, narrador oral que en 2023 recibió el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. El Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH), en colaboración con la SEREMI del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso, ha organizado una ceremonia especial el próximo lunes 25 de marzo, a las 18:00 horas, en el Teatro Pompeya de Villa Alemana. La jornada es abierta a la comunidad y contará con presentaciones de narración oral, además de la asistencia de Genovese y diversas autoridades.

Por otra parte, la Compañía El Alambrito ofrecerá funciones de narración de cuentos de pueblos originarios. Las presentaciones se realizarán todos los lunes de marzo, de 11:30 a 13:00 horas, en la Plaza Bismarck del Cerro Cárcel.

En tanto, en el norte del país, el Centro MB2, CINOCH y la Escuela Regional de Cuentacuentos de Arica y Parinacota, han organizado la iniciativa “Cantar y Contar”. Esta actividad, que se extenderá entre el 20 y 30 de marzo, reunirá a artistas de la narración oral de la región, quienes ofrecerán presentaciones y talleres en distintos establecimientos educacionales.

Los detalles de toda la programación del Día Mundial de la Narración Oral pueden revisarse en la web Chile Cultura

Carlos Genovese

La función de Carlos Genovese es con entrada liberada y se enmarca en el lanzamiento del 2º Congreso Interprovincial de Narración Oral “Cuentos de Montaña a Mar”, a realizarse los días viernes 12 y sábado 13 de abril con actividades simultáneas en Los Andes, provincia del mismo nombre, Algarrobo, Provincia de San Antonio, y en Villa Alemana, Provincia de Marga Marga.

Este destacado cuentero fue galardonado con el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2023, categoría Narración Oral. En esta oportunidad realizará el espectáculo “El amor en los tiempos del cuento” con un posterior conversatorio.

Conmemoración descentralizada

Narradores Quinta y el Centro Cultural Marga Marga son organizadores de la iniciativa en la quinta región, financiada por el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso. De esta manera se celebra a nivel regional, de manera descentralizada, el Día Internacional de la Narración Oral, y se consolida un hito importante para abril, el Mes del Libro.

Carlos Genovese cuenta que “el espectáculo que voy a hacer parafrasea el título de la novela de Gabriel García Márquez, ‘El amor en los tiempos del cólera’. El amor es un tema que he tratado harto en mi repertorio, relaciones sentimentales, a veces abordadas desde un punto de vista bien surrealista. Yo no soy un escritor de cuentos, he escrito como tres cuentos en mi vida, pero sí puedo tomar cuentos de otros con el tema que a mí me interese y luego traducirlos a la oralidad. La oralidad da cuenta de los matices del lenguaje, sus interjecciones, silencios, pausas, palabras particulares”.

Narración oral

Sobre el desarrollo de la narración oral como arte escénica en Chile, contextualiza: “En los ‘80 hubo un auge del arte de contar cuentos a lo ancho del mundo, fue un fenómeno espontáneo. En Chile los cuentacuentos llegaron diez años después, a inicio de los ‘90. Hay teorías que dicen que volvimos a esta expresión rudimentaria como respuesta al sistema de globalización, al neoliberalismo que borra los vestigios de lo local, de las raíces. Consumo, exitismo, una gran orfandad humana de la mano de la pantalla, todo pantallístico. Las ansias de juntarse a otro nivel, una comunicación más elemental, fue lo que hizo que volviéramos a reunirnos en torno al cuento, como nuestros ancestros se juntaban en torno al fuego a escucharse. Este Congreso alimenta un arte en donde la comunión con el otro se vuelve fundamental”.

Proyectos destacados de narración oral convocatoria 2024 Fondos de Cultura

La convocatoria 2024 del Fondo Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, beneficiará a distintas iniciativas vinculadas a la narración oral, entre ellas, la investigación “Fondo Documental Virtual de Narración Oral Escénica en Chile”. Impulsada por el Círculo de Narradores Orales de Chile, este proyecto busca aportar a construir una visión más global de lo que ha sido el desarrollo de esta disciplina escénica en nuestro país.

También destaca “Recorriendo mundos en la bicicuentera: narraciones orales interculturales para grandes y chicos”, unipersonal de la artista Bárbara Salinas, beneficiado por la Línea de Creación y Producción de Montajes Escénicos.