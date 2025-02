Desde 2023, Cinelebu es calificador para los Premios Goya, lo que podría permitir que los cortometrajes ganadores en las categorías de Ficción Internacional, Animación Internacional y Documental Internacional sean considerados por la Academia de Cine de España.

Con una duración de 20 minutos, ‘La gran obra’ se llevó el reconocimiento en la sección Ficción Internacional y el Premio de la Prensa Especializadala en el Festival de Cine de Lebu 2024, mientras que hace unos días obtuvo el premio a Mejor cortometraje de ficción de los Premios Goya.

La cinta cuenta con guion de Alfonso Amador y Lluís Quílez Sala. Su reparto está encabezado por Daniel Grao (Julieta), Babou Cham (The Last King of Scotland), Melina Matthews (Savage Grace), Adam Nourou (Adú) y el debutante Guido Grao.

La trama confronta realidades opuestas a través del encuentro entre dos parejas de distintos estratos. Leo y Diana, miembros de la élite cultural y económica, llevan su viejo televisor a un punto de reciclaje. Allí coinciden con Salif y Yousef, dos trabajadores africanos dedicados a la recolección de chatarra.

Lo que comienza como un acto rutinario se transforma en una escena que evidencia la desigualdad social. Con una narrativa que combina crítica y simbolismo, La gran obra invita a reflexionar sobre las barreras invisibles que dividen a las personas.

Reconocimiento

El director Àlex Lora recibió la distinción con entusiasmo. “Recibo este Premio Goya con una enorme emoción y gratitud. Más allá del reconocimiento, este galardón representa la culminación de un recorrido apasionante en el que La gran obra ha logrado conectar tanto con el público como con la industria. Es un honor para todo el equipo y una confirmación de que el cine sigue siendo un espacio poderoso para la reflexión y el diálogo”, expresó.

El trayecto hacia los Goya no fue sencillo. La obra transitó por festivales clave, y uno de ellos fue el Festival Internacional de Cine de Lebu. “Desde el inicio, buscamos que el cortometraje tuviera un recorrido sólido en certámenes de prestigio. En ese sentido, Cinelebu fue esencial con el premio que nos otorgaron y su certificación calificada”, destacó el realizador español.

Distinciones

Cinelebu se ha consolidado como un trampolín para talentos emergentes. Su 24ª edición, celebrada entre el 12 y el 18 de mayo de 2024, distinguió diversas producciones que luego avanzaron a instancias internacionales.

La directora del festival, Claudia Pino, subrayó la relevancia de este espacio en la industria. “Cinelebu se ha transformado en una plataforma de lanzamiento para los mejores cortometrajes. Ser calificadores para los Oscar y Goya es un orgullo y un reconocimiento a nuestra rigurosa selección y al trabajo serio y profesional que realizamos. Son miles los cortos recibidos cada año, solo los mejores logran destacarse. Quedar seleccionado en Cinelebu es un mérito excepcional”.

En la categoría de Corto de Ficción, La gran obra compitió con Betiko gaua (La noche eterna), de Eneko Sagardoy; Cuarentena, de Celia de Molina; El trono, de Lucía Jiménez, y Mamántula, de Ion de Sosa. Finalmente, la propuesta de Lora se impuso con su potente crítica social.

El equipo de La gran obra envió un mensaje a los cineastas. “A las y los directores de Chile y del mundo, les diría que sigan contando historias con valentía y honestidad. El cine tiene la capacidad de generar impacto y de cuestionar realidades, y esa responsabilidad nos pertenece a todos los que trabajamos en él”.