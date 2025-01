El pasado viernes se inauguró el 17° Festival de Cine Chileno, evento que tuvo lugar en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué con una sala totalmente llena junto a más de 300 personas provenientes del Gran Valparaíso.

En ese contexto, la ceremonia fue conducida por la actriz Ximena Rivas y el actor Carlos Díaz León, quienes dieron a conocer la parrilla programática del festival.

Además, contó con la asistencia del seremi de las Culturas, Javier Esnaola; la alcaldesa de la Municipalidad de Quilpué, Carolina Corti, representantes del Concejo Municipal, diversas autoridades regionales, junto a vecinos, vecinas y organizaciones socioculturales de la comuna.

Homenaje a Tomás Welss

La jornada estuvo marcada por el homenaje al animador, guionista y artista plástico Tomás Welss por su Aporte al Desarrollo de la Animación Nacional, afirmando sobre su reconocimiento: “Para mí este homenaje es un estímulo, un estímulo mostrando cosas de mis inicios, desde que empecé a enamorarme de este formato tan completo, porque la animación es danza, música, ballet, pintura, gráfica, mezcla de todo”.

Asimismo, se exhibieron los cortometrajes Circo y Tango Mortal, dos de sus primeras obras.

También se le entregó el Premio Cine Chileno por su destacada Trayectoria Actoral en Cine al actor Daniel Antivilo, quien al respecto expresó que “Fue una sorpresa recibir tanto cariño, estoy muy feliz. Voy a poner este chinchinero en el mejor lugar de mi casa. Este reconocimiento es como un aliciente para mi trabajo y al trabajo de todo quienes han posibilitado a hacer películas”.

En la ocasión, se proyectó la película “Los años salvajes” del director Andrés Nazarala, cinta que cuenta con una historia profundamente arraigada en Valparaíso, llena de emociones, donde se unen la música, el amor, la vejez, la amistad y los sueños, en el primer protagónico de Daniel Antivilo, acompañado de grandes actores como José Soza y Daniel Muñoz.

Programación 17° Fecich

Cabe mencionar que, Fecich es organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Quilpué y la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana, EFE Trenes, DUOC UC Sede Viña del Mar.

El sábado 25 de enero, inició la Competencia Radiografía Nacional, que se estará desarrollando hasta el miércoles 29, con la exhibición de 33 producciones, entre largometrajes, cortometrajes y series, disputarán los premios otorgados por los distintos jurados.

Además, la Muestra Cosecha del Año, hasta el viernes 31, presentará una selección de las películas más destacadas estrenadas en 2024-2025, tanto en Villa Alemana como Quilpué.

Entre ellas, se exhibirá Fea: Tragedia + Tiempo, La verdadera historia de The People in the Dragon, dirigida por Pablo Greene; Los Afectos, codirigida por Aníbal Jofré y Diego Ayala; La Mutante, de Constanza Tejo; Aullido de Invierno, un documental de Matías Rojas; Patio de Chacales, de Diego Figueroa; Cuando las nubes esconden la sombra, dirigida por José Luis Torres Leiva y Animalia Paradoxa, del director Niles Atallah.

Para la Muestra Públicos del Futuro, que se desarrollará en el Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana, se proyectarán películas de género como Johnny 100 pesos, Los Colonos, Rara, Ángel Negro y 1976. Para estas funciones estarán presentes en los conversatorios los directores de cine Gustavo Graef Marino y Jorge Olguín; el actor Camilo Arancibia y las actrices Julia Lübbert y Blanca Lewin.

Entrada liberada para funciones

Hay que precisar que, todas las funciones son con entrada liberada y el acceso es por orden de llegada.

Para la clausura del festival, el sábado 1 de febrero se realizará un concierto musical junto al artista nacional Ángel Parra Trío para así dar cierre a los 17 años de Fecich. La actividad es con cupos limitados y retiro de invitaciones, las cuales se obtienen a través del Club Fecich.

Por último, para encontrar toda la programación e inscripciones a los talleres, se puede ingresar al sitio web de Fecich.