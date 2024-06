El Centro Cultural La Moneda (CCLM) dedica junio al solsticio de invierno con un programa asociado a los pueblos originarios y las disidencias. Además del arribo de la temporada invernal, culturas como la mapuche celebran la llegada del nuevo año (We tripantu, en este caso) y, desde hace un tiempo, también tiene lugar el Mes del Orgullo.

“Esta programación sigue la línea del trabajo que viene haciendo el centro cultural, de convertirse cada vez más en un centro ciudadano, es decir, ser capaz de reflejar la diversidad de la sociedad con gran respeto y apertura a las expresiones comunitarias y, por tanto, llegando a la mayor parte de públicos diversos”, señala Regina Rodríguez, directora ejecutiva del CCLM.

Actividades solsticio de invierno

El punto de partida es un conversatorio para entender el sentido del solsticio para los pueblos indígenas (jueves 12, a las 12:00), en el Espacio Lector. El 19 se lanza el libro Zorro Wirin: mujeres mapuche que escriben en prensa (1935-1968), a las 17 horas. Este va acompañado de lecturas de fragmentos del texto y música. El 21, en tanto, comienzan las sesiones de un taller básico de quechua y cosmovisión andina, que también se impartirá en julio.

La muestra Qhapac ñam. Nudos y encuentros (una mirada contemporánea al Camino del Inca, a propósito de que se cumplen diez años desde que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad) se inaugura el 25, al mediodía. Ese mismo día, a las 19.00, en la Cineteca Nacional se realiza la avant première del documental Metal mapuche; guitarras, batería y bajo en el Wallmapu (2024), de Christian Báez, que explora el cruce de la música metal y los sonidos mapuche.

Disidencias y más

El 15 de junio, de 17:00 a 19:00 horas, se despliegan la milonga y el tango para principiantes con Tango Queer en el Hall Central. A ello se suma un ciclo de cine gratuito, de la mano de la Cineteca Nacional de Chile y la Fundación Iguales. Este se proyectará en diferentes comunas de la Región Metropolitana y la Región del Bio, desde el 22 hasta el 30. Los títulos incluidos (Coming out, The Man Who Loved Yngve, Los vestidos de mi padre, Rafiki y Al Berto) muestran las historias de personas LGTBIQ+ e invitan a reflexionar sobre el tema.

Por último, en el marco de las iniciativas vinculadas con la exposición Re vueltas gráficas. Multitudes para cambiar la vida, que finaliza el 15 y 16 con un encuentro que incluye charlas y una presentación de Las Tesis al cierre, hay un Laboratorio de performance. Se trata de un taller de experimentación para público de 18 a 30 años (el 11,13 y 25), dirigido por la artista y directora escénica Cheril Linett.