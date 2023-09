Festival Ojo de Pescado de Valparaíso anuncia largometrajes ganadores: niños y niñas los escogieron

Luego de una semana llena de actividades culturales, el Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado finalizó las celebraciones de sus doce años, que se extendieron desde el 25 de agosto al 1 de septiembre de 2023 en salas de Valparaíso.

En una ceremonia de clausura desarrollada en el Centro de Extensión Duoc UC Sede Valparaíso, que contó con la presencia de niños, niñas y jóvenes participantes, además de representantes del jurado y realizadores internacionales, se dieron a conocer las obras ganadoras del certamen, en el que participaron más de 70 piezas audiovisuales de 15 países.

El evento, que marcó el cierre del festival —proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio—, fue conducido por Violeta Banda Arraño, parte del equipo organizador, quien hizo hincapié en la importancia de potenciar la autonomía de las niñeces.

“Este año, en su duodécima versión, volvimos completamente a la presencialidad bajo el lema ¡Hagamos historia! En un llamado que invita a que las niñeces cuenten sus vivencias y sean parte de la historia, que construyan memoria desde sus perspectivas y territorios, que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, a dar sus opiniones y a participar de la vida cultural, artística y de la ciudadanía”, explicó Violeta Banda Arraño, vocera de Ojo de Pescado.

Por su parte, la directora artística del festival, Alejandra Fritis Zapata, aseguró que “una vez más, todo el equipo de Ojo de Pescado ha puesto el corazón en hacer este festival. Estamos muy emocionados porque sabemos que es un trabajo con muchas razones para sentirnos reconfortados. Si podemos incidir positivamente en la vida y desarrollo de los niños y niñas, todo los esfuerzos han valido la pena”.

Ganadores del Festival Ojo de Pescado

El jurado estuvo compuesto por niños y niñas, quienes se inclinaron por premiar valores como la autonomía de las niñeces, el cuidado de la naturaleza y la libertad de expresión.

La distinción al “Mejor Largometraje Internacional para Niños y Niñas” recayó en la película animada brasilera Perlimps. En su saludo de agradecimiento, el director de la película, Alê Abreu, expresó: “Estoy muy contento por el reconocimiento de Ojo de Pescado. Especialmente por ser un premio entregado por los niños”.

Por su parte, el productor de la cinta, Ernesto Soto Canny, quien estuvo durante toda la semana en Valparaíso celebrando los 12 años del festival, agradeció el reconocimiento: “Estoy feliz de recibir este premio elegido por niños y niñas que, con una mirada fresca, original y sin ningún tipo de prejuicios, ven todos los increíbles contenidos que se han exhibido”.

Mientras que el “Mejor Largometraje Internacional para Jóvenes” fue para la cinta alemana The Ordinaries, de Sophie Linnenbaum quien, presente en la ceremonia, explicó que “este festival me da esperanzas para el futuro, y me hace muy feliz ver todo lo que niños, niñas y jóvenes están haciendo en torno al cine”.

Otro de los puntos destacables de la premiación, fue la entrega de dos premios para la categoría “Jóvenes Cineastas”, que fueron posibles gracias a la colaboración de Canon. Ambos reconocimientos consistieron en la entrega de cámaras Canon EOS Rebel T100 Premium Kit, para el Premio del Público y el Premio Especial Ojo de Pescado – Canon.

Asimismo, una vez más el canal cultural familiar chileno NTV premió a nueve cortometrajes de Jóvenes Cineastas, obras que durante los próximos meses serán emitidas por su señal nacional. En tanto, la Defensoría de la Niñez reconoció dos cortometrajes chilenos por su aporte a temáticas relevantes para las niñeces.