El comediante Edo Careo agotó en menos de 30 minutos todos los tickets de su segunda presentación en Movistar Arena, replicando el éxito de taquilla registrado la semana pasada durante la primera venta de entradas.

“Gracias público querido! No puedo con esta emoción, no tengo palabras. Solo sé que serán dos shows tremendos. Ya me explayaré más cuando me calme. Gracias!”, escribió el también mago en sus cuentas oficiales.

La venta de estradas para esta segunda presentación, agendada para el próximo 23 de mayo a las 20:00 horas, comenzó a las 11:00 mediante el sistema Puntoticket, y registró filas de espera de hasta 30 mil usuarios.

Con esto, se espera que entre el 23 y 24 de mayo Caroe congregue más de 15 mil personas por noche; todo un hito para la escena cómica chilena. La primera fecha, por su parte, agotó todas sus localidades también en media hora.

Esta vez, el humorista presentará el espectáculo “Lo Que Salga”, un show de stand-up comedy al que dio forma durante la pandemia, cuando su trabajo se vio imposibilitado por las medidas sanitarias de entonces.

En redes sociales, la dificultad para encontrar entradas para el show generó una saga de memes, convirtiendo el nombre del comediante en uno de los conceptos más replicados entre los usuarios locales de Twitter.

