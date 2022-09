Este año el festival In-Edit Chile celebra 18 ediciones anuales ininterrumpidas desde su primera cita en Santiago el año 2004 en Centro Arte Alameda. A lo largo de su historia, el festival ha exhibido más de 800 películas sobre música y músicos, de Chile y el extranjero, con estrenos exclusivos e hitos de convocatoria. Cada vez más realizadores, sedes, expositores y audiencia se suman a su programación.

La producción del festival ha presentado el primer adelanto de programación con nueve producciones: grandes nombres del rock, de King Crimson a Foo Fighters. La canción más conocida de Leonard Cohen. Un imitador uruguayo de Luis Miguel. Experiencias inusuales con la música en Cabo Verde, el Desierto de Colorado, Nashville y Montevideo. Y un homenaje a uno de los mayores compositores de música para cine, Ennio Morricone.

Protagonistas diversos ocupan este primer adelanto de programación que In-Edit Chile presenta a dos meses del inicio de su próxima versión: In the Court of the Crimson King. King Crimson at 50 / Cesária Évora / Hallellujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song / I’m Wanita / Alter / Ennio, el maestro / Crestone / Freakscene: The story of Dinosaur Jr. / Rock por mil: La banda más grande del mundo.

Sé parte de In-Edit Chile: últimos días de convocatoria

La convocatoria sigue abierta hasta el 30 de septiembre para postular largometrajes, cortometrajes, videoclips y piezas en desarrollo (work-in-progress) realizados en Chile sobre música y el oficio de los músicos.

Como en cada edición, In-Edir Chile reserva un espacio importante a la producción nacional. Se reciben trabajos audiovisuales que aborden la música desde cualquier punto de vista o enfoque: social, patrimonial, estético, biográfico, ideológico, etc.

Puedes postular tu trabajo en este enlace.

Cuenta regresiva

In-Edit Chile ofrecerá estrenos nacionales e internacionales, junto a charlas y actividades en varias sedes de Santiago del 7 al 12 de diciembre de 2022. Además, se ha confirmado el regreso de su canal de exhibición online para todo Chile y, también, actividades Valparaíso y Puerto Varas durante enero.

Próximamente se entregarán los detalles de la programación.

La venta de abonos comenzará el 25 de octubre.