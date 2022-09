Venecia, Toronto, Londres, Nueva York y Austin se preparan para recibir a cientos de críticos y fanáticos del séptimo arte, donde podrán presenciar los estrenos de películas de reconocidos directores y directoras de cine.

Las películas más anticipadas para la siguiente temporada de festivales trae consigo nuevas historias, las cuales se preparan para competir en las diversas categorías de los festivales, dando paso a posibles nominaciones a los premios más esperados del cine: los premios Oscar.

El festival de Venecia es el primero en dar inicio a su programación.

Importantes rostros del cine harán presencia en la alfombra roja para presentar sus proyectos, los cuales podrán llegar a las salas de cine del país.

Estos son algunos títulos más esperados en los festivales:

Bones and All – Luca Guadagnino

Timothée Chalamet vuelve a las pantallas de la mano del director de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, con un drama romántico que involucra canibalismo.

La historia sigue a Mauren (interpretada por Taylor Russell), una joven que intenta sobrevivir en el margen de la sociedad, la cual conoce a Lee (interpretado por Chalamet), con quién comienza una aventura por descubrir el paradero del padre de ella y su necesidad de matar y devorar a las personas que más le importan.

Don´t Worry Darling – Olivia Wilde

La actriz y directora de cine Olivia Wilde, estrenará en el Festival de Venecia su segunda película tras Booksmart.

Aquí retrata la vida de una dueña de casa de los años 50 interpretada por Florence Pugh (Midsommar, Mujercitas, Black Widow),quien junto a su esposo (Harry Styles) viven en una utópica comunidad experimental, la cual esconde perturbadores secretos que se irán revelando durante su desarrollo.

TÁR – Todd Field

Con Cate Blanchett como protagonista, la película escrita y dirigida por Todd Field retrata la vida de Lydia Tár, una de las mejores concertistas de la orquesta alemana, quién tendrá que sortear varios obstáculos previo a grabar la sinfonía que la llevará al éxito de su carrera musical.

Blonde – Andrew Dominik

El director australiano vuelve a revivir en esta biografía de la caótica vida de la icónica Marilyn Monroe, interpretada por Ana de Armas.

Aunque el filme retrata de manera no convencional la vida de Monroe, este toma inspiración del libro de Joyce Carol Oates, que muestra los sentimientos y experiencias de la actriz a través de los ojos de Norma y de Marilyn al mismo tiempo.

The Whale – Darren Aronofsky

Esta película es el proyecto que trae de vuelta a la pantalla grande a Brendan Fraser, tras 10 años sin tener un papel protagónico en un filme de A24.

Darren Aronofsky dirige esta cinta que muestra la historia de Charlie (Fraser), un hombre con obesidad morbida.

Este comienza un camino de redención intentando reconectar con su hija adolescente interpretada por Sadie Sink (Stranger Things).

The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Tras su galardonada película “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, McDonagh estrena en los festivales de Venecia y Toronto su nuevo proyecto protagonizado por Colin Farrell y Brendan Gleeson.

Ambos actores interpretan el conflicto entre dos amigos, luego de que uno de estos cortara la relación de manera abrupta, generando alarmantes consecuencias en la vida de estos hombres.

The Son – Florian Zeller

Tras el proyecto de “The Father”, Florian Zeller vuelve a los festivales de cine con “The Son”.

El filme protagonizado por Hugh Jackman y Laura Dern, sigue a la familia de Peter (Jackman) junto a su nueva pareja y al bebé que tienen en común, pero todo cambia cuando aparece en su vida su ex esposa Kate (Dern) y su hijo adolescente. Peter tendrá que controlar el temperamento de su hijo, frente a la gran presión de su familia.