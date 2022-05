‘The art of Banksy Without limits’ (‘El arte de Banksy sin límites’), es el nombre de la exposición no autorizada de piezas del enigmático artista británico, que llegó a Chile, durante su gira por Latinoamérica.

“Con más de 1,2 millones de visitantes en el extranjero, el espectáculo promete ofrecer una experiencia realmente impresionante… Será un montaje sin precedentes que se exhibirá por tiempo limitado en un lugar emblemático de la capital”, comentó Cristián González, director y promotor de Red Eyes, firma a cargo de la muestra.

¿Dónde y cuándo es la exposición: ‘El arte de Banksy sin límites’?

La exposición, ‘El arte de Banksy sin límites’, rinde tributo al enigmático y popular grafitero de Bristol, Inglaterra.

El evento se puede ver desde el pasado 25 de mayo, hasta el próximo 31 de julio, en el centro cultural Gabriela Mistral, en la ciudad de Santiago, en la región Metropolitana.

Serán más de 160 obras, murales, esculturas e instalaciones de video de Banksy, quien ha sido considerado uno de los artistas urbanos más influyentes y que en el 2010 fue incluido en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, por la revista Time.

Los horarios de la exposición son de lunes a jueves, de 10:00 a 21:00 horas y de viernes a domingo, de 10:00 a 22:00.

¿Cómo comprar entradas para Banksy en Chile?

Las entradas para ‘The art of Banksy Without limits’ en Chile, se pueden comprar a través del sistema Passline.

El precio de los tickets es de $10 mil de lunes a martes y de $12.500 los miércoles y jueves. En tanto, de viernes a domingo, su valor es de $15.000.

Cabe destacar que mayores de 60 años y menores de 12, cancelan $8 mil para entrar al evento de arte y los menores de 5, tienen entrada liberada.

Exposición de Banksy no autorizada

La exposición ‘El arte de Banksy sin límites’, que ya ha recorrido distintas ciudades el mundo, no está autorizada por Banksy.

Por lo anterior, Banksy Pest Control, compañía a cargo de los trámites legales del artista, reconoce que no existe permiso para la muestra de réplicas de sus obras: “Banksy no tiene NADA que ver con ninguna de las exhibiciones actuales o recientes y no se parecen en nada a un espectáculo genuino de Banksy. Pueden ser basura, así que no vengas a pedirnos un reembolso”.

Eso sí, ciertas piezas, como grabados y lografías, están certificadas como orginales, por la misma empresa.