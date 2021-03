Tras su paso por la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Alemana producto de complicaciones por covid-19, Luis Gnecco será protagonista de una obra de teatro (virtual) inspirada en la compleja crisis sanitaria.

“Así soy yo, no puedo parar. Hay una necesidad de expresión y, sobre todo en estos tiempos, de seguir con este proyecto que, sin habérmelo imaginado, se convirtió en uno de los más importantes de mi carrera teatral”, comentó el actor al diario El Mercurio sobre el ciclo de montajes por streaming que protagoniza, casi, desde inicios de la pandemia.

Ya van más de 30 obras teatrales impulsadas desde The Cow Company que han contado con Gnecco en su elenco.

La próxima será “La llamada”, donde interpretará a un hombre contagiado por covid-19 que, en cuarentena, recibe la videollamada a una funcionara del Ministerio de Salud (Luz Valdivieso) para realizar el seguimiento de su caso. La historia, escrita por Rafael Gumucio, debutará mañana a las 21:00 horas por las plataformas de la compañía.

“Con esta enfermedad uno se cuestiona bastantes cosas. Es un golpe. No quiero hacerme el héroe, pero la neumonitis que tuve resultante del covid no fue leve para nada, tampoco grave, pero importante. Y el hecho de saber que tienes covid te deja en una cuerda floja permanente y te enfrenta a una enfermedad que, te guste o no te guste, te hace entrar en el track de que esta es una enfermedad mortal”, aseguró.

Sobre “Orquesta de señoritas”, montaje del Teatro Oriente donde se contagió (al igual que Cristián Campos y el fallecido Tomás Vidiella), el intérprete señaló: “Lo frustrante fue la forma en que ocurrieron los hechos… Pensábamos que fuera de una manera y la realidad nos golpeó de otra”.

“Todo el entusiasmo, ganas y energía que le pusimos corresponde a algo que vivimos como grupo, como ensamble teatral. Todo lo que se vivió ahí y las expectativas, las ganas, las alegrías, las frustraciones y, por supuesto, la tristeza después de la muerte de Tomás”, resumió en relación a su paso por el proyecto.

Sobre las críticas al montaje en sí, que tuvo funciones presenciales en plena pandemia, confesó: “Me parece impresentable que haya personas que se hayan tratado de aprovechar públicamente”.