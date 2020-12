El autor chileno Elvis Yona Garrido, alias Saikomic, fue oficializado como ganador del primer lugar en los Premios Tezuka, galardón que otorga la importante revista de manga Shonen Jump de la editorial Shueisha.

La noticia trascendió la semana pasada mediante una filtración de la cuenta no oficial Shonen Jump News, ante la cual el dibujante nacional se mantuvo en completo silencio.

Saikomic triunfo de la mano de su obra “Armados”, con la que compartió el primer puesto con el surcoreano Tarha de 19 años, quien presentó “Byeol, Bam, Byeol”.

Este año se realizó la versión número 100 del concurso que busca evaluar y dar a conocer a nuevos talentos, incluyendo creadores de todo el mundo. Todo esto bajo la tutela de MediBang, plataforma con la que la editorial Shueisha colabora a nivel internacional.

Entre los evaluadores de la cita bianual de “mangakas” (que lleva el nombre del histórico autor Osamu Tezuka), destacaban figuras tan legendarias como vigentes como Akira Toriyama (“Dragon Ball”), Eiichiro Oda (“One Piece”), Kazue Kato (“Blue Exorcist”), Kohei Horikoshi (“My Hero Academia”) y Takehiko Inoue (“Slam Dunk”, “Vagabond”).

Inoue, definió así la obra del chileno: “Me he encontrado con muchas obras llenas de energía y fue una gran experiencia poder leerlas, a pesar de la gran cantidad de páginas. “Armados” es un poco descuidada, pero tenía la sensación de algo que tenías que dibujar en tu cuaderno durante la clase. Así que lo recomendé. ¡Fue divertido leerla!”, dijo.

Akira Toriyama, añadió: “Todos los trabajos fueron entusiastas y disfruté leyéndolos. Me encontré con muchas obras que habían estudiado muy bien el manga japonés, y me sorprendió no sentir ninguna diferencia cuando los leía. Como era de esperar, las obras seleccionadas de todo el mundo tenían diversidad y eran muy atractivas”.

Mediante el arte y su historia, “Armados” homenajea con comedia los elementos tradicionales de algunas obras clásicas del género shonen.

La historia completa, que cuenta con 52 páginas, está disponible en español en el sitio web de MediBang.