Quedan pocos días para finalizar el penúltimo mes del año y la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) prepara una cartelera marcada por la música, conciertos, videoclips, lanzamientos y una sección infantil.

Todo comenzará con el ciclo “Mejor Viraliza tus Bandas”, que llenará de música las mañanas del público, a través de la redes sociales de Cultura Antofagasta. Una selección musical, variada tanto en ritmos como géneros, que esta semana viene recargada de bandas emergentes.

Para estas jornadas participará la banda antofagastina de power metal Akedia, las bandas de reggae Adreade de Concepción y Here Reggae de Valparaíso, además, de la agrupación santiaguina de rock Meridianos. Este ciclo ha tomado gran importancia, incluso a nivel nacional. Cabe recordar que todas las presentaciones son transmitidas por todas las plataformas digitales de la CCA.

Este viernes, también en la jornada de la mañana a las 10:00 horas, volverá a las redes de Cultura Antofagasta “La Huertambio”. Es una sección que lleva ya varias semanas entregando videos educativos sobre medio ambiente y jardinería, y que esta semana hace su retorno con su segundo ciclo, con el capítulo 1 llamado “Cómo hacer semilleros”.

Durante las tardes, específicamente a las 20:00 horas, habrá distintas actividades para disfrutar en familia. Tal es el caso de “Niños para Niños” que esta semana, presenta a Isidora Paz Pedrero con “El canto de Isidora”. Además en la misma sección, participará Matías López interpretando “You’ll never find, another love like mine”.

También no te puedes perder los nuevos registros que entrega la Orquesta Sinfónica de Antofagasta para esta semana en el ciclo “Mejor Viraliza tu OSA”, donde presentarán obras como “Oboe de Gabriel” de la película “La Misión” y “Shallow” del film “A Star is Born”. Cabe destacar que habrá invitados especiales a estas presentaciones.

Para finalizar la cartelera, este fin de semana, los eventos comenzarán el viernes a las 20:00 horas con la repetición del concierto “Divas” donde la “Crooner” Macarena Cifuentes, interpretó canciones de las mejores cantantes internacionales de todos los tiempos como Yuri, Whitney Houston o Amy Winehouse, entre otras.

Jazz

Para el sábado, a través de las plataformas digitales de Cultura Antofagasta, a las 20:00 horas, se presentará la Orquesta Sinfónica de Antofagasta en un nuevo concierto de “Xl Entre Hogares”, en el marco de la Temporada Oficial de Conciertos de OSA.

En esta ocasión la orquesta presenta la propuesta “Jazzeros Forever”, junto a bailarines, cantantes, un coro y obviamente toda su experiencia en este tipo de recitales. La dirección artística de este concierto estará en manos de Dalibor Yutronic y contará con piezas musicales de artistas como Quincy Jones, Paul Desmond y Erroll Garner, entre muchos otros.

Lanzamiento

Mientras tanto ese mismo día, pero a las 21:00 horas, en una transmisión en vivo a través del Facebook y YouTube de la CCA, se realizará el lanzamiento de la esperada “Segunda Cumbre Música Popular 2020”, con un concierto de David Saa.

Este suceso marcará el inicio del evento a realizarse el 11 y 12 de diciembre, que tiene por lo demás un enfoque solidario con los artistas antofagastinos afectados por la crisis sanitaria.

Esta segunda “Cumbre de la Música Popular” contará con eventos online y presentaciones de 18 artistas y agrupaciones regionales y nacionales, entre los que destacan “Dúo Aura”, “Son de Calle” y el cierre del artista nacional Jose Alfredo “Pollo” Fuentes, entre muchos más.

Sección infantil

Y para el domingo se exhibirá la cartelera infantil, comenzando a las 11:00 horas con un nuevo episodio de “En Casa Aprendo Entretenido”, presentado por Fundación Minera Escondida.

Posterior a esto, al mediodía, la Escuela de Ballet de la CCA presenta una actividad artística de danza denominada “La Cajita Musical”, donde la alumna Thiara Rojas estará a cargo de darle vida a esta fantasía, que es parte del proyecto OIC/CCA.