"Derecho a la educación": iniciativa popular será discutida en la CC tras reunir 15 mil firmas

Una nueva iniciativa popular logró reunir las 15 mil firmas necesarias para discutirse en la Convención Constitución: derecho a la educación, libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres a educar. La propuesta fue presentada por la fundación Acción Educar e ingresará a la comisión de Derechos Fundamentales del órgano constituyente.

Esta semana, la iniciativa que buscar asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos logró reunir las firmas necesarias para discutirse en la Convención Constitucional.

Esto, en el marco de las propuestas que puede presentar la ciudadanía en la plataforma del órgano. Para que el órgano las debata, deben reunir 15 mil firmas provenientes de, al menos, cuatro regiones diferentes.

El documento, ingresado el pasado 9 de diciembre por la fundación Acción Educar, plantea que el sistema educativo debe “proveer a todos sus habitantes un abanico de oportunidades para educar y educarse, entendiendo que la educación permite tanto la transmisión de la cultura y el perfeccionamiento de la persona en todas la áreas del quehacer humano”.

En ese sentido, afirman que la nueva Carta Magna debe asegurar el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para los niveles que sean obligatorios (kinder, básica y media);

Además, debe garantizar “la libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres”, argumentando que “todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser sólo para quienes puedan pagar un colegio particular. El Estado debe proteger este derecho, permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio”.

En total, esta iniciativa ha reunido 16.417 patrocinios de la ciudadanía, por lo que ingresará a la comisión de Derechos Fundamentales del órgano constituyente.

De esta forma, se une a otras propuestas que también han alcanzado las firmas requeridas: garantizar el derecho al aborto, proteger la propiedad de los ahorros previsionales y promover la libertad religiosa y de consciencia, entre otras.

El plazo máximo para presentar iniciativas en la plataforma de la Convención es el 20 de enero, mientras que se podrán brindar respaldo a éstas hasta el 1 de febrero.