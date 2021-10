Convencional Fuad Chahín (DC) pedirá que se oficie al CNTV por "mentiras" de Von Baer en su franja

Fuad Chahín, convencional de la DC, pedirá a la Mesa del órgano constituyente que oficie al CNTV por la franja electoral de la senadora Ena Von Baer (UDI). Lo anterior, con el fin de "evitar de que se use un espacio regulado para desinformar a la población". Cabe recordar que la legisladora aseguró que en la Convención se propuso cambiar la bandera, el himno nacional y el nombre del país.

El convencional Fuad Chahín (DC) solicitó a la Mesa de la Convención que oficie al Consejo Nacional de Televisión (CNTV),tras las declaraciones de la senadora Ena Von Baer (UDI) en su franja electoral.

Según el expresidente de la Falange, éste es un “espacio, destinado por la ley, para informar a la ciudadanía sobre las propuestas de los candidatos y de los partidos, y que se usa para mentir, engañar y desinformar”.

Cabe recordar que la legisladora afirmó que en la Convención Constitucional “se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país”.

Esta frase le valió diversas críticas, incluso de la misma presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon. “Sabemos que la senadora está mintiendo, porque no son las decisiones que ha tomado esta Convención”, dijo.

En esa línea, Chahín indicó que “todos podemos tener opiniones sobre todas las materias, sobre nuestras banderas, nuestros símbolos, nuestro nombre y yo tengo mi opinión. A mí me gusta mi bandera, me gusta el nombre. Pero a lo que no tenemos derecho es a desinformar y a mentir, sobre todo en un espacio cuyo objetivo es informar a la población, no desinformar”.

“Esto atenta no sólo contra el prestigio y trabajo de esta Convención; atenta contra las reglas de la democracia, atenta contra las reglas que rigen el proceso electoral”, agregó.

Finalmente, el exdiputado afirmó que “me parece que el CNTV, que es el responsable de esta franja, no puede sino que emitir una opinión, a nuestro juicio, y poder evitar de que se use un espacio regulado para desinformar a la población”.