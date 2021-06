Constituyentes se definen ante propuesta de "Vocería de los Pueblos" y resaltan valor del diálogo

Uno de los primeros remezones vivieron los integrantes de la convención constituyente, luego que 34 miembros electos -principalmente de la Lista del Pueblo y de organizaciones territoriales y del pueblo mapuche- suscribieran este martes una carta donde pidieron “hacer efectiva la soberanía popular y no subordinarse” al acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que abrió el proceso.

Agrupados en la denominada “Vocería de los Pueblos”, entregaron una propuesta para asegurar el correcto funcionamiento de la convención, a través de 6 puntos, como la liberación de los denominados presos políticos; la desmilitarización de La Araucanía; el inicio de un proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; y terminar con las expulsiones de migrantes, entre otros.

En ese sentido, cuestionaron la norma de los 2/3, afirmando que “el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación”.

En conversación con Radio Bío Bío, el constituyente de la Lista del Pueblo, Manuel Woldarsky, que firmó la declaración, subrayó que lo que buscan es comunicarle al país los puntos que tendrán presente en este proceso.

También sostuvo que sería “un despropósito” no iniciar el trabajo de la Convención, aunque propuso no recibir a ningún “integrante del poder constituido en Chile”, mientras no sea aprobado el proyecto de indulto.

El único constituyente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, criticó duramente la posición de sus pares y calificó la carta como “imprudente”.

El representante de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, se sumó a la molestia y recordó que los constituyentes electos se sometieron a las reglas del juego.

El integrante del Regionalismo Ciudadano Independiente, Mauricio Daza, afirmó que la postura de la “Vocería de los Pueblos”, es una expresión de un sector que no había tenido el espacio para expresar su posición.

La constituyente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez valoró los esfuerzos colectivos, llamó a acostumbrarse a nuevas voces, a desdramatizar el debate y bajar la tensión.

Por su parte, y vía redes sociales, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, recordó un video cuando asumió la mesa de la Cámara Alta donde señaló que “nadie tendrá poder de veto para impedir las reformas necesarias”.

Desde el Gobierno nuevamente volvieron a referirse a la declaración de la “Vocería de los Pueblos” y reiteraron que la reforma constitucional que dio pie a la convención, debe ser respetada.