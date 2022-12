El Dibu Martínez no se cansa y hace otro show en público: insulta a Tchouaméni por penal desviado

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la selección argentina, habló del penal que erró Aurélien Tchouaméni en la tanda por el título de Qatar 2022. "Se cagó todo", dijo.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez sigue dando que hablar, cerca de cumplirse una semana del emocionante título de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El arquero de la Albiceleste se convirtió en el héroe de la final, salvando con los pies un remate a quemarropa cuando terminaba el tiempo extra y atajando un lanzamiento en la tanda decisiva.

Tras ello, el guardameta no ha dejado de generar polémica. Primero por el gesto obsceno que realizó al recibir el premio al mejor portero de la Copa del Mundo y luego por burlarse de la estrella de Los Bleus, Kylian Mbappé, con cánticos y portando un bebé de juguete con su cara en la celebración en Buenos Aires.

Ante esto, el excampeón del Mundo con Francia, Adil Rami, arremetió contra el golero. “Es la mayor mierda del mundo del fútbol. El hombre más odiado”, dijo.

Ahora, el portero del Aston Villa se burló de otro crack del combinado de Didier Deschamps: El joven Aurélien Tchouaméni. Esto, a la hora de comentar el penal que erró el jugador galo.

“Cuando atajo el primer penal en una final del mundo (a Kingsley Coman) sé que el otro chico iba a estar muy nervioso, le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole… Y la tiró afuera, se cagó todo“, indicó durante el homenaje que recibió en su natal Mar del Plata.

Luego, Martínez se refirió al baile que realizó tras el lanzamiento desviado de Tchouaméni. “Es algo que me sale en el momento, sé que en los penales me hago fuerte, sé que ellos me respetan porque jugadores rivales me lo han dicho”, apuntó.

Siguen apareciendo joyitas: el Dibu pide aliento, agarra la pelota y la tira lejos, ignora al árbitro, la gente canta "el Dibu se lo come", Tchouameni erra el penal, el Dibu baila y rápido agarra la pelota para dársela a Paredes en la mano. Un distinto.pic.twitter.com/cirxhipUmk — Lucas Ajuria ⭐️⭐️⭐️ (@lucasajuriaok) December 22, 2022