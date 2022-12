Dibu Martínez explicó el por qué del obsceno y polémico gesto durante la premiación del Mundial

Emiliano Dibu Martínez, arquero de la selección argentina, entregó la razón del obsceno gesto que realizó a la hora de recibir el premio a mejor guardameta de Qatar 2022

El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, sacó la voz luego del obsceno gesto que realizó durante la premiación de la final del Mundial de Qatar 2022.

El polémico golero, que se hizo famoso tras la frase “mirá que te como, hermano” durante una definición por penales ante Colombia en la pasada Copa América, dejó una desagradable escena tras ser elegido el mejor arquero de la cita en Medio Oriente.

Martínez, tras ser llamado a recibir el denominado ‘Guante de Oro’, subió al escenario y apenas lo tuvo en sus manos ejecutó un obsceno gesto con sus manos.

El golero realizó una especie de ‘Pato Yañez’ sosteniendo el galardón, desatando incomodidad entre los dirigentes presentes.

Consultado por su particular acción, Dibu indicó a Radio La Red, de Argentina, que “lo hice porque los franceses me abucheaban. La soberbia conmigo no va“.

Posteriormente, Martínez agradeció el apoyo de la afición argentina y dedicó la copa mundial “a mi familia. Vengo de un lugar muy humilde, fui a Inglaterra muy joven. Se lo quiero dedicar a ellos”.

Apuntar que el guardameta del Aston Villa fue clave en la obtención del ‘Tri’ por parte de la Albiceleste de Lionel Scaloni. Salvó primero con sus pies el último remate en el alargue, un tiro a quemarropa de Kolo Muani a los 122′, que pudo significar el 4-3 y el título francés.

Luego, en la definición por penales, Martínez atajó el segundo remate de los Bleus, lanzado por Kingsley Coman, y fue determinante para que posteriormente Aurelien Tchouameni desviará para los europeos.