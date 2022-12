La FIFA aclara el ’polémico’ gol que le dio el triunfo a Japón sobre España

El segundo tanto de Japón ante España sigue dando que hablar. Y es que para muchos hinchas, en el momento anterior al gol, el balón abandonó el campo de juego. Sin embargo, el VAR lo válido.

Para esclarecer lo sucedido, durante esta jornada la FIFA liberó las imágenes que ser revisaron desde la sala VOR.

Mediante una toma lateral se observa que la pelota no sale del todo desde la cancha. Por lo tanto, el 2-1 a favor de los asiáticos es legítimo.

“Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego“, sentenció el organismo rector del fútbol, a través de Twitter.

Cabe detallar que, el lunes 5 de diciembre a las 12:00 horas, Japón enfrentará a Croacia por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022