Se encienden las alarmas en Francia: Benzema abandona último entrenamiento antes de viajar a Qatar

Karim Benzema preocupa a Francia, luego de salir cojeando en el último entrenamiento del equipo de Didier Deschamps, antes de partir a Qatar, para el Mundial en Medio Oriente.

Una selección que viaja a Qatar con la ilusión de ser el bicampeón mundial de fútbol es Francia, luego de ganar la copa en Rusia 2018 y de estar a días de encarar la cita planetaria en Medio Oriente.

Ante esa misión, es que el equipo de Didier Deschamps, se reunió en el país ‘galo’ para realizar una serie de entrenamientos, en donde se encendieron las alarmas para la selección francesa, luego de que Karim Benzema, el mejor jugador del mundo en este año, abandonó la sesión producto de una dolencia.

Según información de RMC Sports, el crack del Real Madrid, salió del entrenamiento a los 15 minutos de haber comenzado, dirigiéndose al gimnasio para trabajar diferenciado de sus compañeros.

Una lesión que arrastra desde La Liga de España

El ‘Gato’ venía con problemas desde los últimos duelos con el elenco merengue, tras brindar una conferencia de prensas a L’Equipe, en donde comentó: “Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni heridas importantes. Podría jugar pero no al 100%. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al 100%”.

“Acabo de tener un poco de molestias. Desde entonces, he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me acosté… así que estoy bien”, indicó.

Con esto, es prácticamente un hecho de que el goleador de Francia, no podrá estar en el debut de su selección ante Australia, el día el martes 22 de noviembre a la 16:00 horas.

Baja para confirmada para la selección francesa

A parte de las dolencias de Karim Benzema, ayer se registró una lamentable baja para los comandados por Deschamps, luego de que el joven jugador del Leipzig, Christopher Nkuku, luego de ir a trancar con Camavigna y sentir problemas en su pierna derecha.

Debió salir cojeando del entrenamiento y posteriormente, se confirmó su ausencia para la Copa del Mundo.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

Con esto, ya se proponen a viajar hasta el país de Medio Oriente, para ver acción en el debut ante el elenco oceánico. Luego, enfrentarán a Túnez, el sábado 26 de noviembre a las 07:00, para cerrar su participación en el Grupo D ante Dinamarca.