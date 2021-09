"Fue una carrera emocionante que viví al máximo": la alegría de Wollermann tras su bronce en Tokio

Este viernes, Katherinne Wollermann hizo historia en los Juegos Paralímpicos luego de obtener la medalla de bronce en la final A del KL1-200 en el canotaje y sumar una nueva presea para el Team Para Chile.

A sólo horas de la emocionante ceremonia de premiación, la piragüista nacional se refirió a su trascendental logro en una entrevista oficial con el Comité Paralímpico de Chile.

“Estoy muy contenta. Fue una carrera muy emocionante que viví al máximo. Miraba de reojo dónde estaba y me dije; acá tengo que dejar la vida”, exteriorizó la destacada deportista.

Cabe considerar que Wollermann no tuvo una buena partida y fue mejorando su marcha progresivamente durante la misma competencia, revelando que “salí pésimo, pero empecé a palear y dije; no me la van a ganar. Metí la punta a morir no más. Era todo o nada. Son unos Juegos Paralímpicos”.

Una llegada a la meta accidentada y que preocupó a los seguidores nacionales que siguieron de cerca la gran final, tras sufrir un volcamiento en la meta que dejó en vilo la definición del tercer lugar.

“Me dio una disreflexia autonómica debido a mi lesión medular, por lo que mis piernas saltan, pero estoy acostumbrada a competir así. Tratamos de regularlo con el equipo médico para poder competir de la mejor forma, pero es inevitable que suceda con todo el esfuerzo. En competencias anteriores me ha pasado. Estoy bien y tranquila. Fue parte del momento porque había que dejarlo todo”, reveló.

La canotista chilena también aprovechó la instancia para agradecer a su equipo de trabajo y al apoyo de la gente, sobre todo en Chiguayante y San Pedro.

“Fue un periodo largo. Agradezco a todo mi equipo. Mucha gente trabajó atrás de esto. Esta medalla es para todos ellos. Gracias por todo el apoyo y el aguante. He leído todos los comentarios en redes sociales. Vi mucha gente que se reunió a ver la carrera”. manifestó.

Además, agregó que “para todos los que me preguntaban; estoy bien y ahora sólo me queda descansar y prepararme para el Mundial en Dinamarca”.

Antes de finalizar la conversación, se dio un lindo momento donde el periodista del Comité Paralímpico le dio a conocer a Wollermann que será la abanderada nacional en la ceremonia de clausura en Tokio.

“¿En serio? ¡Qué bacán! No sabía. Es una linda sorpresa. Muchas gracias”, manifestó visiblemente emocionada.