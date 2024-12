Amal: la invitada estelar de Teatro a Mil 2025 que recorrerá Chile con un mensaje de humanidad

En enero de 2025, en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil, Chile recibirá a Amal, una marioneta de 3,5 metros de altura creada por The Walk Productions y la Handspring Puppet Company. Amal, nombre árabe que significa "Esperanza", es una niña refugiada de origen sirio de 10 años que ha recorrido varios países, llevando un mensaje de humanidad y recordando la importancia de proteger la niñez.

En enero de 2025, en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil, Chile recibirá a un personaje que, desde 2021, ha recorrido el mundo.

Se trata de Amal, una marioneta de 3,5 metros de altura creada por The Walk Productions y la Handspring Puppet Company, que visitará seis regiones del país.

Durante su travesía, Amal nos recordará que la niñez debe ser protegida siempre y en todo lugar, entregando un mensaje de humanidad y tendiendo un puente hacia las celebraciones por los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral.

Amal (nombre árabe que en español significa “Esperanza”), es una niña refugiada de origen sirio de 10 años que ya ha visitado Europa, viajando por países como Francia, Alemania, Reino Unido, Ucrania, Polonia, Suiza, Bélgica, Italia, Grecia y Turquía, además de recorrer Canadá, Estados Unidos y Australia, por mencionar sólo algunos.

En su hasta ahora único periplo por nuestro continente, Amal fue recibida en 2023 en México, visitando 11 territorios de la nación azteca y convocando a 500 mil personas a lo largo de los más de 5 mil kilómetros recorridos.

La directora de Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero Quero, comenta que “Amal lleva un mensaje de esperanza para todas las personas migrantes y desplazadas del mundo, especialmente los niños separados de sus familias. Es un privilegio recibir a esta pequeña valiente que nos dará la oportunidad de imaginar y crear colectivamente cada bienvenida según los imaginarios de cada comunidad que la reciba a lo largo del país, un viaje que no sería posible sin el apoyo conjunto de organismos públicos y el sector privado”.

A lo largo de estos viajes, las familias de cada territorio visitado por Amal son las que deciden cómo quieren darle la bienvenida, según sus costumbres, cultura e inquietudes, desde una pizza gigante en el Central Park de Nueva York, hasta un desfile de animales en Toronto. En Chile, Amal se encontrará con artistas, líderes sociales, grupos comunitarios, niños, niñas y jóvenes de todas las procedencias, quienes cargarán de sentido y pertinencia cultural cada aparición.

Amal en Chile

La travesía de Amal por Chile comenzará en Santiago la mañana del viernes 3 de enero, dando el puntapié inicial al Festival Internacional Teatro a Mil 2025 en el espacio público.

Ese día, Amal llegará a las 11:00 horas a la emblemática Estación Central, para conocer los trenes que conectan el país y saludar a las primeras familias, quienes la recibirán con música y juegos, para después, a las 19:00 horas, disfrutar de un concierto en la Plaza de la Constitución a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana, integrada por músicos de 5 a 14 años, con el que se dará por finalizada la jornada inaugural del festival.

En los días siguientes, Amal recorrerá diferentes comunas de la Región Metropolitana para luego emprender un viaje al norte y sur del país, regresando finalmente a Santiago.

Ese sábado 25 de enero Amal se encontrará con Mo, marioneta de 7 metros de altura, protagonista de la obra “Mo y la cinta roja”, de la compañía francesa L’homme Debout, que saldrá a las calles a jugar con Amal y los niños y niñas de Santiago, cerrando con broche de oro esta versión del Festival Internacional Teatro a Mil 2025.

“Estamos encantados de que Amal sea recibida en Chile en asociación con Teatro de Mil”, dijo Amir Nizar Zuabi, director artístico del proyecto.

“El viaje de Amal, de norte a sur, es un aspecto fundamental en su misión por gatillar reflexiones significativas en todo Chile sobre la invaluable contribución de migrantes y refugiados. Nuestro objetivo es remodelar la narrativa sobre la migración, disipar conceptos erróneos e iluminar las oportunidades que presenta para Chile y alrededor del mundo”, agregó.

En 2022, Amal fue nombrada por Time Out como el “Evento de Arte número uno de Nueva York de 2022” y fue considerado uno de los Mejores Eventos de Teatro de 2022 por el New York Times. El periódico británico The Guardian escribió: “Sus viajes son festivales de arte y esperanza que dirigen la atención hacia el enorme número de niños que huyen de la guerra, la violencia y la persecución, cada uno con su propia historia. Su mensaje urgente al mundo es ‘no te olvides de nosotros’”.

Mensaje de la compañía

Amal fue diseñada y construida por la Handspring Puppet Company de Sudáfrica, creadores de las galardonadas marionetas del exitoso espectáculo War Horse. Amal es una producción de The Walk Productions, los productores David Lan y Tracey Seaward, en asociación con la Handspring Puppet Company. The Walk 2021 fue una coproducción con el Good Chance Theatre.

Desde que Amal comenzó a caminar, ha recaudado 1 millón de dólares para el Fondo Amal con Choose Love, brindando el apoyo que necesitan con urgencia los niños refugiados y desplazados en todo el mundo.

Haga una donación al Fondo Amal hoy para brindar educación, alimentos, refugio, atención médica de emergencia, asistencia legal y mucho más para niños como la pequeña Amal.

El Festival Internacional Teatro a Mil 2025 es presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, acogido a la Ley de Donaciones Culturales, UNESCO e Imagen de Chile. Sede oficial GAM. Colabora la Subsecretaría de Transporte y su Dirección de Transporte Público Metropolitano. Medio de pago oficial Banco Estado. Ticketera oficial Ticketplus. Medios asociados Metro de Santiago, Metbus, Redbus TVN y Radio Biobío.