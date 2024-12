El Metro de Santiago y el Festival Internacional Teatro a Mil 2025 tendrán una programación gratuita durante los días del evento, además de beneficios exclusivos para el público del festival.

Desde hoy 23 de diciembre al próximo 13 de enero, se activarán boleterías móviles en diferentes estaciones de la red de Metro, en diferentes horarios, en las que el público podrá comprar entradas para los espectáculos del festival a precios especialmente accesibles.

Los boletos oscilarán entre los $2.000 y los $5.000 para la programación de sala, nacional e internacional, y se venderán hasta agotar stock.

“El Metro de Santiago siempre ha sido un gran aliado del festival, trasladando al público de manera segura y cómoda entre las comunas de la Región Metropolitana en las que tenemos programación durante las casi cuatro semanas que dura el festival, acercando a las personas con las artes vivas”, comentó Carmen Romero Quero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

“Queremos facilitar el acceso de las personas a la cultura, a este tremendo festival. Este año estrenamos el formato de boleterías móviles, que van a estar desplegadas en todas las líneas. Así, cualquier persona que transite por la red, va a tener la facilidad de adquirir entradas a un precio preferencial para espectáculos de categoría mundial”, afirmó Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago.

Por su parte, el programa de mediación y formación del festival, Lab Escénico, realizará un taller sobre el método Katakhali, danza tradicional del sur de la India, impartido por los artistas que llegarán al país para presentar su espectáculo La historia del Ramayana, dirigido por Sadnam M.N. Harikumar, reconocido poeta, escritor y académico que ha contribuido a aumentar la visibilidad del Kathakali en el mundo.

El Kathakali es una danza característica de la zona de Kerala, al sur de la India, y que ha inspirado el trabajo de grandes artistas como Ariane Mnouchkine, maestra de Andrés Pérez y fundadora del Théâtre du Soleil, y al reconocido director británico Peter Brook.

Este taller se realizará de manera gratuita el viernes 24 de enero a las 11:00 horas en el Metro Quinta Normal, previa inscripción en el sitio web del festival: Teatroamil.cl.

El Festival Teatro a Mil 2025, que ya va en su edición número 32, se llevará a cabo entre el 3 y el 26 de enero de 2025 bajo el lema “+Humanidad”, y contará con más de 90 espectáculos entre obras de teatro, danza y música en vivo.

Calendario de Boleterías itinerantes:

● Lunes 23 de diciembre

Estación Universidad de Chile (línea 1 y 3)

09:00 – 13:00

● Miércoles 26 de diciembre

Estación Ñuñoa (línea 3 y 6)

12:00 a 16:00 horas

● Lunes 30 de diciembre

Plaza Egaña (línea 3 y 4)

12:00 – 16:00

● Sábado 4 de enero

Metro Moneda (línea 1)

11:00 – 13:00

● Lunes 6 de enero

Baquedano (línea 1 y 5)

16:00 – 20.00

● Jueves 9 de enero

Franklin (línea 2)

09:00- 13:00

● Lunes 13 de enero

Estadio Nacional (línea 6)

16:00 – 20:00

Precios y descuentos disponibles

En las boleterías itinerantes del Festival Internacional Teatro a Mil en el Metro de Santiago, se venderán tickets a precios especiales para la programación pagada de sala.

Precio Acceso Metro | Tickets a precio especial, de $2.000 a $5.000 según espectáculo y ubicación. Máximo 2 tickets por obra. Sujeto a stock.

Precio Persona Joven (20%) | Disponible para personas hasta los 29 años, en un máximo de 1 ticket por obra, excluyendo las obras programadas en el Teatro Municipal de Las Condes. Se solicitará CI al momento de ingresar a la sala. Sujeto a stock.

Precio Persona Mayor (20%) | Disponible para personas desde los 60 años, en un máximo de 2 tickets por obra. Se solicitará CI al momento de ingresar a la sala. Sujeto a stock.

Política de cambios y devoluciones

Todas las solicitudes de cambios y devoluciones deben realizarse con un mínimo de 48 horas antes del día de la función. Los cambios están sujetos a la disponibilidad de butacas, stock de descuentos y etapas de venta.

Para cambiar tickets a otra función de un mismo espectáculo, escribir a ventas@fundacionteatroamil.cl indicando la fecha a la cual quieres asistir.

Para devoluciones, escribir a ventas@fundacionteatroamil.cl o a nuestro WhatsApp +56 9 6312 2331.

No se permite ingreso a ninguna sala una vez comenzada la función. No se aceptan solicitudes por atraso. Estos precios y descuentos no están disponibles para la programación de salas asociadas (Aldea del Encuentro, Teatro Nescafé de las Artes, Teatro Camino y Teatro Camilo Henríquez), ni para la programación de Valpo a Mil, Teatro Ictus ni la obra “White dwarf” en GAM.