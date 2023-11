’The First Dance’: cuando Michael Jordan brilló y conquistó el oro en unos Juegos Panamericanos

Michael Jordan, otra leyenda del deporte que pasó, vibró y emocionó en unos Juegos Panamericanos: se lució en Caracas 1983.

Este domingo los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 llegan a su fin. Con ello queda atrás una versión impecable de la cita deportiva que reúne a cracks consagrados con jóvenes promesas con un mismo objetivo: alcanzar una medalla de oro para su país.

Fue, por ejemplo, lo que ocurrió con el mismísimo Michael Jordan 40 años atrás. El mítico ‘Air’ arribó a Caracas, Venezuela, liderando una joven y universitaria selección de Estados Unidos que terminaría ganando el oro.

La leyenda del baloncesto brilló en suelo llanero, promedió 17 puntos a lo largo del torneo y llenó el estadio cada jornada. Aún no llegaba a la NBA pero ya todos sabían que se trataba del ‘chico que va a llegar’ a lo más alto. Compañeros y rivales.

Jordan venía de lucir con la Universidad de Carolina del Norte de la NCAA, siendo, además, escogido como el mejor jugador de la temporada. Impresionante.

Una tendinitis no lo frenó

En ese plantel estadounidense que ‘voló’ fue secundado por otros talentos que también acabarían sumándose a la liga norteamericana de las estrellas: Sam Perkins, Chris Mullin y Mark Price.

De hecho, ni siquiera problemas físicas pudieron con MJ. El crack estuvo afectado por una tendinitis previo y durante el evento, pero no se quiso restar y protagonizó su ‘First Dance’.

Ya en suelo venezolano, los norteamericanos quedaron en el Grupo B. Después todo fue arte y magia sobre la cancha, en especial de parte de Jordan con el número 5.

El Team USA arrancaría el torneo sufriendo, con reñidas victorias en la fase grupal ante México (74-73), Brasil (72-69) y los dueños de casa (78-65).

Después, en la ronda final a la que accedieron los tres mejores de cada zona se vería lo mejor: triunfos ante Canadá (111-97), México (81-68), Argentina (88-68), Brasil (87-79) y Puerto Rico (101-85). Impresionante.

“Si entrenaba Estados Unidos íbamos a verlo a él”

Michael Jordan revolucionó Caracas durante su paso. Su talento y carácter competitivo despertó elogios en las distintas delegaciones presentes de tal manera que a las prácticas llegaba mucho público.

Entre los asistentes a los entrenamientos estaba Carlos Romano, basquetbolista de Argentina, quien admitió en conversación con TyC Sports que “yo iba directo a verlo a él”.

“Si jugaba o se entrenaba Estados Unidos íbamos antes o nos quedábamos después para verlo a él. A mí particularmente me encantaba verlo los 40/45 minutos previos al juego. Su intensidad y concentración. Soberbio”, especificó.

Otro trasandino, Eduardo Cadillac, recordó que “lo veíamos pasar en la cancha, jeje. Me acuerdo que no sabíamos quién era antes del torneo, pero con el correr de los partidos nos dimos cuenta de lo que jugaba. Y se hablaba allá del nombre que tenía en la NCAA: Cuando nos tocó enfrentarlos, le aposté al Ñato Oroño que si metía menos de 20 le pagaba una cena”. Esa noche Jordan encestó 24.

El mexicano Satanás Arroyo, en tanto, reconoció a MedioTiempo de su país que “apenas salía del cascarón, pero ya era Michael Jordan. Todos sabíamos quién era, al año siguiente se catapultó al llegar a la NBA, pero ya era un tremendo jugador colegial”.

“Lo primero que notamos fue su salto, no era como el del resto de nosotros, tenía una chispa especial. No sabíamos cómo podía despegar de tan lejos para llegar a la canasta, fue en ese torneo que comenzó a escribir su historia internacional”, complementó.

El venezolano Pedro Marrero, basquetbolista ícono de su país que ya estaba retirado en ese entonces, expresó a La Cronica Info que “una de las grandes frustraciones de mi vida profesional, fue que no me incluyeran entre los operadores de Radio Rumbos, acreditados para los Juegos Panamericanos. Pero igual estuve en las gradas y fui testigo del juego aéreo de Michael Jordan. La gente no salía de su asombro, por las cosas que hacía en la cancha”.

Vale decir que la temporada siguiente a Caracas 1983 Michael Jordan fue escogido por Chicago Bulls. Así comenzaría un viaje espectacular que acabaría con seis anillos y el mote del mejor jugador de todos los tiempos. Para enmarcar.