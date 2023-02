En su primer partido en un All Star, Kobe Bryant desafió a Michael Jordan con la intención de demostrar que era su relevo en la NBA. Sin embargo, recibió una lección de 'His Airness' quien, a esa altura, ya era el mentor de 'Black Mamba' en el baloncesto.

Entre los fanáticos y expertos del baloncesto, se dice que la rivalidad entre Michael Jordan y Kobe Bryant es una de las más importantes en la historia de la NBA.

‘Black Mamba’, fallecido en 2020 en un trágico accidente de helicóptero, siempre tuvo como inspiración a la leyenda de los Chicago Bulls. Era el llamado a tomar la posta de ‘His Airness’, en quien vio un mentor. Pero cada vez que lo tuvo en frente, trató de superarlo.

Pues bien, esa relación entre ambos tuvo su primer gran cruce 25 años atrás, en el recordado All Star de la temporada 1997-1998.

Kobe cumplía su segunda temporada en la mejor liga de baloncesto del mundo, dando el gran salto de calidad en Los Angeles Lakers; mientras que Michael haría historia ese año ganando su sexto anillo con los Bulls: The Last Dance (El Último Baile).

Si bien ambos ya se habían enfrentado en cuatro ocasiones, dos en el año de novato de Bryant y otras dos en la temporada 1997-1998, este cruce acaparaba todas las miradas.

De hecho, solo semanas antes del Juego de las Estrellas, ‘MJ’ había anotado 31 puntos en la caída 87-112 ante los Lakers, donde ‘Black Mamba’ sumó 20 para los angelinos.

Previamente, Bryant se había lucido con 33 puntos al inicio de la campaña en una derrota ante los Bulls, actuación que impresionó a Jordan y dio pie a su cercana relación.

“Ese niño de los Lakers…”

‘Black Mamba’ ya había dado luces de sus cualidades en el All Star del año anterior, donde compitió en el Slam Dunk y, con 18 años, se convirtió en el jugador más joven en ganar el concurso de clavadas.

Llamar la atención de Michael no era algo que conseguía cualquier jugador y, tras enterarse de la venia de ‘His Airness’, Kobe le sacó el máximo provecho: le pidió consejos, intentó imitar sus movimientos y forjó amistad con el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

Jordan no se hacía problemas en ser el mentor de la emergente figura de la NBA, aunque más de una vez se planteó sobre si seguir guiando o no al entonces joven jugador de los Lakers.

“A veces pensaba: ‘¿Por qué estoy dando toda esta información que él va a utilizar en mi contra? Pero no le estaba diciendo nada que él no supiera. Creo que más o menos se lo confirmaba”, reconoció ‘MJ’ durante una entrevista para The Ringer.

“Iba a venir a por mí. Y se lo dije a todo el mundo: ‘Miren, sé que este niño de los Lakers va a venir a por mí… y no voy a contenerme’. Sentía que tenía que proteger algo”, agregó la leyenda de los Bulls.

Y así fue. En su debut en el Juego de las Estrellas, Bryant atacó desde el primer minuto a Jordan, que llegó entre algodones producto de un cuadro gripal que lo tuvo en duda hasta las últimas horas.

Michael Jordan vs Kobe Bryant

‘MJ’ fue el primero en dar un aviso en el Madison Square Garden. Con tempraneras canastas, dejó en claro que no estaba para bromas y que, si Kobe o alguien más quería superarlo, debía esforzarse al máximo.

‘Black Mamba’ no quiso ser menos. “Lo vi encestar esos dos tiros y le dije: ‘Ok, vamos a por ello"”, admitió el jugador de los Lakers tras el partido.

La novel figura respondió forzando una pérdida de Michael y clavando el balón con una volcada de 360 grados. En ese momento, el semblante de ‘His Airness’ cambió: se lo tomó personal.

“Intenté defenderme de él todo lo que pude. Se me echó encima muy pronto. Creo que pensó ‘si veo a alguien que quizá está enfermo o lo que sea, hay que atacarlo’. Me gustó su actitud”, contó tiempo después el rostro de los Bulls.

Con el paso de los minutos, el equipo de la Conferencia Este -liderado por Jordan, y con estrellas como Grant Hill, Reggie Miller y Glen Rice en sus filas- empezó a adueñarse del juego, permitiéndole a ‘MJ’ lucir todo su talento.

El aprendiz no pudo superar al maestro

La noche en Nueva York acabó a favor de Michael Jordan, quien fue elegido MVP del All Star por tercera vez en su carrera: anotó 23 puntos, siendo el máximo anotador de la noche, y sumó 6 rebotes.

Kobe Bryant, por su parte, se vio opacado por ‘His Airness’ pese a ser la gran figura del equipo de la Conferencia Oeste, con 18 puntos y 6 rebotes.

Pese a lo anterior, la leyenda de los Bulls no escatimó en elogios para su rival de aquel 8 de febrero.

“Fue casi como mirarme en un espejo, en cierto sentido. ¿Por qué iba a querer jugar con menos? ¿Por qué querría jugar contra alguien menos? Quiero enfrentarme a alguien a quien siento respeto y a quien quiero desafiar”, reconoció ‘MJ’.

Por su parte, ‘Black Mamba’ nunca dejó de alabar el juego y nivel competitivo de Jordan, a quien volvió a enfrentar en otros dos Juegos de las Estrellas pero con el mejor de la historia vistiendo la camiseta de los Washington Wizards.

Así fue el duelo entre Michael Jordan y Kobe Bryant en el All Star de 1998: