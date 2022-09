Nuevo golpe para Harry y Meghan: sus hijos Archie y Lilibeth no serán "Altezas Reales"

Un nuevo impasse entre Harry, Meghan y Carlos III. Los hijos de los Duques de Sussex no tendrán trato de "Alteza Real", aunque serán príncipes.

Medios en Inglaterra confirmaron este jueves un nuevo golpe de la Familia Real para el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Esto se debe a que sus hijos, Archie y Lilibeth, no tendrán el tratamiento de “Alteza Real” en el futuro.

De acuerdo a lo que sostiene The Sun, los hijos de los Duques de Sussex recibirán el título de príncipes, pero no accederán a tratamientos que son reservados para la monarquía en Reino Unido.

Esta situación habría sido confirmada por el propio Rey Carlos III en las últimas horas, situación que no gustó a su hijo menor.

De acuerdo a lo que sostiene Meganoticias, Harry estaría en desacuerdo con lo sucedido e incluso habría comparado con el caso de Beatriz y Eugenia, hijas del Príncipe Andrés, quienes sí reciben honores de Altezas, pese a que su padre ya no lo es.

“Han quedado furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real. Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la realeza que trabajan”, detallan desde el medio británico.

Hay que recalcar que ser una Alteza Real en Reino Unido conlleva beneficios y responsabilidades aparte. Por lo pronto, quienes sí lo son mantienen una subvención soberana y seguridad a cargo de la corona.

A eso se suma que cuando reciben visitas en sus residencias reales, las personas deben saludarlas realizando una reverencia.

Entre los deberes están representar a la monarquía en actos oficiales, tanto dentro como fuera del país.

Hay que señalar que personas que perdieron aquel título, en antaño, fueron Diana de Gales y Sarah Ferguson, luego de haberse divorciado de Carlos y Andrés respectivamente.

Éste último fue despojado de aquel tratamiento debido a los escándalos que se vio envuelto años atrás, luego que fuera ligado a casos de abuso sexual del magnate Jeffrey Epstein.