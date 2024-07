Voleibolista dominicana da positivo por dopaje y queda fuera de París 2024: fue separada del equipo

Lisvel Eve Mejía, del equipo de voleibol de República Dominicanna, dio positivo en una prueba de dopaje efectuada en el pasado torneo de la Liga de Naciones, por lo que será separada del equipo y no participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, informó este viernes el Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino.

“Lamentablemente y siguiendo el protocolo en este momento esta atleta será separada del equipo y no participará en los Juegos Olímpicos de París, Francia“, precisó un comunicado dicho proyecto y su área médica.

La atleta sustituta, Geraldine González, se unirá al equipo para el primer partido del domingo ante Italia en París.

En la nota, Mejía calificó lo ocurrido como “sumamente lamentable” y dijo sentirse “muy mal y decepcionada” con ella misma.

Añadió que fue “un descuido” de su parte no haber investigado antes el medicamento que utilizó para controlar la retención de liquido en su cuerpo, en este caso Furosemida, “el cual ha arrojado una prueba de dopaje en la pasada VNL”.

“Hay una parte que sí me deja tranquila conmigo misma, dado a que siempre he sido una persona íntegra y honesta, tranquila y trabajadora. Mi intención no fue nunca tomar ese medicamento para mejorar mi rendimiento físico“, aseguró.

Lisvel Eve Mejía reconoció que “es difícil de comprobarlo y de que algunas personas lo crean”, pero siempre mantendrá su cabeza “en alto”.

Mejía dijo que acepta “con toda responsabilidad y humildad las consecuencias que las autoridades quieran imponer”, adujo.

En la nota, el Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino subrayó, que “mantiene su compromiso con el juego limpio y colaborará en todo lo necesario” durante el proceso de investigación de este caso con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

