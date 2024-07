Primer positivo por dopaje en JJOO París 2024: judoca iraquí fue suspendido provisionalmente

El judoca iraquí Sajjad Sehen ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por las sustancias prohibidas metandienona y boldenona, según ha informado la Agencia Internacional de Controles (ITA).

Este organismo ha indicado que se ha encontrado un resultado analítico adverso por dichas sustancias tras el control que se le realizó el pasado martes en París bajo el control y la gestión de resultados del Comité Olímpico Internacional (COI), según comunicó el laboratorio acreditado por la AMA de la capital francesa.

El judoca asiático ha sido informado y ha sido suspendido provisionalmente hasta que se resuelva el caso de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y las Reglas del COI aplicables a los Juegos Olímpicos de París, con lo que no puede competir, entrenar o participar en ninguna actividad de los mismos.

En principio iba a enfrentarse el próximo día 30 de julio al uzbeko Sharofiddin Boltaboyev en la primera ronda de la categoría de -81 kilos.

El deportista tiene derecho a impugnar la imposición de la suspensión provisional ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo – División Antidopaje (TAS ADD).

No obstante, Sajjad Sehen tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B.

The International Testing Agency (ITA) reports that a sample collected from Iraqi judoka Sajjad Ghanim Sehen Sehen has returned an Adverse Analytical Finding for anabolic androgenic steroids.

— International Testing Agency (@IntTestAgency) July 26, 2024