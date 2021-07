Esteban Bustos, el becado de la Municipalidad de Huechuraba que se ilusiona en Tokio 2020

El Alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, en representación de los vecinos y vecinas de la comuna, entregó su apoyo al deportista Esteban Bustos, becado por la Municipalidad, antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Bustos de 28 años, es especialista chileno en pentatlón moderno, disciplina que contempla: natación, Equitación; Esgrima; Tiro y carrera. El oriundo de Huechuraba alista los últimos detalles de cara a la competencia, a la que partirá este 27 de julio.

“Ha sido una preparación larga, porque se sumó con la pandemia, se aplazó un año, porque en febrero del año pasado tuve una fractura por estrés de la cadera y eso no me iba a permitir llegar tan bien a Tokio y el aplazamiento me permitió recuperarme” señaló Bustos quien se ve con opciones de poder acceder al podio. El deportista agregó que “lo vivo muy diferente a lo que fue Londres, porque en Londres tenía 19 años y era el deportista más joven, era mi sueño, lo logré muy joven y han pasado nueve años para volver a estar en una cita olímpica”.

Tras su participación en la cita olímpica de Londres 2012, Esteban ahora espera -en base a una mejora en sus marcas- la obtención de una medalla. Es por esto que, a pesar de las dificultades de la pandemia, ha logrado prepararse de la mejor forma, contando con la ayuda de la Municipalidad, que de paso le ha facilitado dependencias de primer nivel para poder completar su entrenamiento multidisciplinario.

Respecto a la preparación de Esteban su entrenador, Gabriel Flores, señaló que “nuestra meta es ir a ganar los Juegos Olímpicos, hemos trabajado cada día para eso”.

Flores agradeció el apoyo que ha tenido el Pentatlonista Moderno por parte de la Municipalidad, agregando que “han estado dispuestos a ayudar, a ser parte del proceso, porque una cosa es ayudar y otra es ser parte del proceso. Nos han facilitado instalaciones de primer nivel, el Polideportivo y la Piscina son extraordinarios, que son los que nosotros más usamos, la pista atlética, el trabajo en conjunto con el Santiago Paperchase Club, para poder tener nuestra equitación en el siguiente nivel , de verdad más agradecidos no podríamos estar”.