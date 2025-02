Captan primeras imágenes en detalle de cachorros de osos polares saliendo de sus guaridas

Un grupo de investigación que reúne a la organización Polar Bears International, el San Diego Zoo Wildlife Alliance, el Norwegian Polar Institute y la Universidad de Toronto Scarborough, captó las primeras imágenes en detalle de cachorros de osos polares saliendo de sus guaridas.

Recordemos que, los primeros días de vida de estos animales transcurren dentro de guaridas bajo la nieve que las osas preparan antes de su parto, y allí mismo dan a luz.

Tras nacer, los osos son ciegos y pequeños, llegan a pesar aproximadamente medio kilo, pero en lo que se alimentan de leche materna (compuesta de 31% grasa) ganan unos diez kilos antes de abandonar sus madrigueras cuando llega la primavera.

Un registro como este es inusual, ya que las osas suelen cavar guaridas en zonas remotas para mayor protección a sus cachorros. Los videos e imágenes se obtuvieron con cámaras trampa y collares de seguimiento por satélite, en Svalbard, Noruega, con el objetivo de conocer más sobre las guaridas de parto.

Las cámaras estuvieron captando imágenes durante una década, pero los resultados de la investigación completa se publicaron esta semana en Journal of Wildlife Management, en el marco del Día Internacional de Oso Polar, que se conmemora este 27 de febrero, aunque ya se habían publicado algunos videos meses atrás.

¿Qué pasa con las guaridas de los osos polares?

Conocer los mecanismos de las osas y sus cachorros después del parto es clave para entender en qué estado está la reproducción de los osos polares, una especie en peligro de extinción.

“Las madres osas polares tienen cada vez más dificultades para reproducirse debido a los cambios provocados por el clima, y ​​es probable que se enfrenten a más desafíos con la expansión de la huella humana en el Ártico”, comenta la Dra. Louise Archer , autora principal del estudio y becaria de Polar Bears International en la Universidad de Toronto Scarborough, según recoge EurekAlert!

“Estamos entusiasmados de presentar nuevas herramientas para monitorear a los osos durante este período vulnerable y obtener información sobre su comportamiento en todo el Ártico, de modo que podamos trabajar para proteger a los cachorros y, por lo tanto, a la especie”, añade.

De acuerdo con Archer, cada guarida que fue monitoreada para esta investigación “tenía su propia historia”.

Con las imágenes pudieron conocer más del comportamiento de los osos polares, identificando los periodos en los que los cachorros comienzan a salir de sus guaridas, entre otros momentos de sus primeros días de vida.

Estas se consideran las etapas más complejas de los osos polares, ya que depende de cómo van creciendo en sus primeros meses si es que llegarán a la vida adulta.

“Este estudio ofrece una visión poco común de uno de los períodos más vulnerables y críticos en la vida de un oso polar, y ofrece información que puede ayudar a orientar nuestros esfuerzos colectivos de conservación”, suma la Dra. Megan Owen, vicepresidenta de Ciencias de la Conservación de la Vida Silvestre en la Wildlife Alliance del Zoológico de San Diego.

“Proteger los hábitats de las madrigueras es esencial para la salud de la población, y este estudio proporciona información invaluable que ayudará a orientar la gestión protectora”, concluye.