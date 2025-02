Astra y Laerke, las osas polares gemelas que fueron separadas al nacer y se reencontraron años después

En 2020, una adorable camada de osas polares gemelas nació en el Zoológico de Detroit, pero tuvieron que ser separadas a los pocos días y una de ellas casi pierde la vida. Ahora, son inseparables.

La historia tuvo su final feliz en 2023, pero hoy las gemelas Astra y Laerke siguen juntas y están más unidas que nunca, según han dejado ver los registros más recientes del recinto donde se encuentran.

Se pasan los días jugando en el hielo, tomando largas siestas y recibiendo premios (comida), pero antes tuvieron que pasar años para que pudieran estar juntas y conocerse.

Our favorite dynamic duo, polar bear twins Laerke and Astra, are turning THREE! From fishy feasts to icy treats, these playful twins have been spreading joy since they arrived at the Zoo in June. Dive into the bearthday fun with us this weekend! 🐻‍❄️🎉🐻‍❄️

🎟️ https://t.co/yi6KkTxBp8 pic.twitter.com/MdCMbGmilH

— Point Defiance Zoo & Aquarium (@PtDefianceZoo) November 15, 2023