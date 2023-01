Río Maipo dejó de desembocar en el mar: autoridades exigen medidas ante extracción de aguas

Autoridades comunales de San Antonio exigieron medidas concretas a los líderes regionales para afrontar la megasequía que afecta al río Maipo, luego que este miércoles se revelara que el caudal dejó de desembocar en el mar.

La zona centro sur de nuestro país se ha visto marcada en los últimos meses por la crisis hídrica que afronta. A esto se suma el fenómeno reciente de las marejadas anormales, las cuales terminaron por obstaculizar la principal fuente de agua de la región Metropolitana.

La formación de sedimentos generada por la fuerza del oleaje es un ciclo común que ocurre cada vez que se producen estos fenómenos. No obstante, esta vez el caudal del “río se quedó sin fuerzas”.

Así lo explicó el investigador de la Universidad Federico Santa María, Raúl Flores, quien se especializa en estudios de procesos e ingeniería costera.

“Desde que tenemos registros satelitales, año 1985, no se había documentado que la desembocadura del Maipo se haya cerrado”, aseveró el académico. “Estudios más antiguos tampoco dan cuenta de ello. Si no me equivoco, es primera vez en la historia que ocurre. Al menos, en los últimos 40 años”, resaltó.

Extracciones de agua al río Maipo

El concejal de San Antonio, Milko Caracciolo, reveló la grave situación del cauce del río Maipo, donde aseguró que se encuentra debilitado debido a las extracciones de agua de diferentes empresas.

Tanto el municipio como los vecinos de la comuna repudiaron que existan este tipo de intervenciones del río Maipo, por lo que exigieron a la Delegación Provincial medidas concretas ante la crisis actual.

Del mismo modo lo manifestó el investigador Raúl Flores, quien precisó que el miércoles, la estación hidrológica de Santiago, El Manzano, arrojó 70 metros cúbicos por segundo (m3/s) en el caudal.

Río Maipo y megasequía

Según detalló Flores, esta situación se debería a la megasequía que afecta a la región Metropolitana, puesto que hasta la fecha el río Maipo siempre se sobrepuso a los sedimentos de las marejadas.

Sin embargo, de acuerdo a información publicada por El Mercurio, en la estación Cabimbao de la Dirección General de Aguas (DGA), próxima a la zona de la desembocadura, el río ha sufrido otros meses similares al actual.

Durante enero de 2022 se promedió un curso de agua de 4,1 m3/s, mientras que en 2020 de 5 m3/s. Por lo demás, fue en 1997 cuando se promedió la tasa más baja hasta la fecha, de 2,3 m3/s.

En tanto, según registros de la DGA, hasta ayer miércoles se marcaron 1,8 m3/s en dicha estación.

Al respecto, el director de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Rodrigo Sanhueza, afirmó que no poseen un registro fotográfico que compruebe si en esas ocasiones el río Maipo continuó desembocando en el mar.

Cabe destacar que hasta enero del 2010, anterior a la megasequía declarada desde 2019 y que ha ido escalando a la fecha, el caudal alcanzaba un promedio de 101 m3/s en ese mes.

Pérdida de nivel del caudal

En el humedal Santo Domingo, el río Maipo ha sufrido una pérdida de al menos 81% de su superficie en casi una década.

En concreto, el cuerpo de agua que cubría 82 hectáreas, disminuyó a 16. Ante esta situación, Diego Urrejola, director ejecutivo de la fundación Cosmos, cuya organización está encargada de administrar el humedal, cuestionó que, pese a que se han registrado años con mayor sequía, el caudal no alcance el mar.

“El invierno pasado fue relativamente más lluvioso. Debe haber otros factores, relacionados con la necesidad de fiscalización, además de la sequía”, acusó.

Dentro de estas aristas, se desprende la de un muro instalado por la empresa de agua potable, Coopagua, la cual abastece a la comuna de Santo Domingo.

En ese contexto, el gobernador de la región de Valparaíso (GORE), Rodrigo Mundaca, en coordinación con la autoridad regional de la DGA realizó un análisis en terreno a la desembocadura, donde confirmó el hecho.

“El dique impide el libre escurrimiento de las aguas. Pedí por oficio a primera hora paralizar estas faenas”, aseguró la máxima autoridad regional. “Una obra de esta naturaleza me parece impropia si no cuenta con los permisos”, enfatizó.

Por su parte, Juan Pablo Astudillo, gerente general de Coopagua, aclaró que se trataría de una infraestructura temporal. Específicamente, subrayó que cumple la función de impedir que las marejadas dañen la bocatoma que extrae el agua para abastecer a la comuna, donde su consumo se triplica en verano.

Es por ello que, en caso de retirar la obra, el gerente aseguró que “crece el riesgo de que la intrusión salina impida producir agua potable”.

“Se ha hecho esta obra antes sin que se produzca embancamiento. No hay relación directa. Hay que considerar que somos los últimos usuarios del Maipo, donde hay importantes usos industriales aguas arriba”, recalcó.