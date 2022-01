Forbes destaca a chilena que investiga misterio evolutivo de morsas, focas y lobos marinos

Ana Valenzuela Toro es una científica chilena que actualmente busca descifrar el misterio evolutivo de los pinnípedos, familia compuesta por morsas, focas y lobos marinos.

¿Qué, específicamente? La razón por la cual han mantenido un estilo de vida mixto por al menos 30 millones de años: reproduciéndose en tierra y comiendo en el mar.

Eso los diferencia de otros mamíferos completamente acuáticos, como los delfines y las ballenas.

“Mi investigación está dedicada a estudiar la historia evolutiva de los mamíferos marinos”, confirmó la científica a la Revista Forbes, que destacó su trabajo.

A eso sumó el poder entender “las adaptaciones fisiológicas, morfológicas y ecológicas asociadas a su estilo acuático y su evolución desde ancestros terrestres”.

En esa línea, Valenzuela Toro indaga las preferencias de alimentación y hábitat de pinnípedos tanto vivos como extintos, y cómo estos han cambiado con el tiempo.

“Mi investigación entrega un análisis profundo de los factores que influencian su alimentación e interacciones ecológicas”, complementó.

En conversación con el citado medio, Valenzuela Toro recordó que ella participó de la masiva excavación de 40 ballenas fosilizadas en Cerro Ballena.

El sitio, junto a la Carretera Panamericana y a pocos kilómetros de Caldera, logró fama a nivel mundial en 2011.

Finalmente se concluyó que una compleja red de factores, que va desde la formación de los Andes hasta la llegada de minerales al mar, dio origen al cementerio.

“Desde que era niña que he sentido una intensa fascinación por el mundo de la ciencia”, afirmó.

“Aunque no tuve un momento de ‘Eureka’, diría que mi participación en la excavación del Desierto de Atacama sería una experiencia similar”, comentó.

Tras salir del colegio, Valenzuela Toro estudió Biología en la Universidad de Chile, donde también completó su magíster en el campo.

Hoy es candidata a un doctorado en Ecología y Biología Evolucionaria en la Universidad de California Santa Cruz.

Long-distance dispersal like this is surprising but possible given the extraordinary diving, and swimming abilities seem in elephant seals pic.twitter.com/Fqi3gTlUvs

— Ana Valenzuela Toro (@Avalenzuelatoro) September 2, 2020