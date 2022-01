2021 fue uno de los 7 años más calurosos jamás registrados

La Organización Meteorológica Mundial de la ONU (OMM) alertó este miércoles que “los siete años más calurosos se han registrado desde 2015 y que los tres primeros lugares de la clasificación corresponden a 2016, 2019 y 2020”.

La organización subrayó que “por séptimo año consecutivo la temperatura mundial superó en más de un grado Celsius los niveles preindustriales”.

“Los episodios de La Niña ocurridos de forma consecutiva hicieron que, en comparación con los últimos años, el calentamiento experimentado en 2021 fuera relativamente menos pronunciado”, matizó el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

“Aun así, 2021 fue más caluroso que años anteriores, en los que los efectos de La Niña se dejaron sentir”, añadió.

Esto muestra, insistió, que “el calentamiento global a largo plazo fruto del incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero es ahora mucho mayor que la variabilidad interanual de las temperaturas medias mundiales causada por los condicionantes climáticos de origen natural”.

La Niña provoca una bajada de la temperatura del agua en el centro y el este del océano Pacífico, que tiene un impacto meteorológico en todo el planeta.

Este fenómeno, que tiene el impacto contrario al del Niño, que causa un calentamiento global, suele ocurrir una vez cada dos a siete años, pero se ha producido dos veces desde 2020.

La OMM publicó sus conclusiones al consolidar los datos de las seis principales bases de datos internacionales, incluido el monitor climático Copernicus de la Unión Europea y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que anunciaron resultados similares la semana pasada.

Estas bases de datos mostraron que la temperatura media global en 2021 fue 1,11°C, un nivel superior al de las cotas preindustriales medidas entre 1850 y 1900.

