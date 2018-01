Revelan testimonios de exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla sobre abusos sexuales

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 20:16 · Actualizado a las 20:28

Diversos exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla de Santiago centro revelaron sus testimonios sobre los abusos sexuales que sufrieron en el establecimiento durante las décadas del 70 y 80 en “Los Secretos de los Maristas” de Reportajes T13

Este establecimiento es parte de la Congregación Hermanos Maristas, de quienes se conoció que ocultaron situaciones de abusos sexuales hacia menores hace algunas semanas.

Dentro del reportaje se acusa a Abel Pérez, José Martínez y Adolfo Fuentes como los principales causantes de estos hechos y además, se muestran los testimonios de cuatro exalumnos.

El exestudiante del establecimiento, Gonzalo Dezerega, comentó que “fui escuchando cosas que habían sucedido y que fueron gatillando en mí que también me habían pasado, me habían sucedido cosas así y que yo no las recordaba y que de a poco he ido recordando, aún no tengo toda la madeja desenredada”.

En tanto, Eneas Espinoza acusó a Adolfo Fuente de que “me sentó en sus piernas para tomarme esta prueba. Revisaba los papeles conmigo, me acariciaba el pelo, me tocaba el cuello, me olfateaba mucho. Su nariz me recorría el cuerpo. Me pareció muy llamativo porque era la primera vez que yo lo veía”.

“Siempre había una situación de afecto con muchas comillas, después él me obligaba a practicarle sexo oral y después de eso también me obligaba a lavarme los dientes y asearme muy bien y me mandaba de vuelta al grupo”, agregó Espinoza.

Por su parte, el exalumno, Jaime Concha, realizó acusaciones contra José Monasterio con quien tomó clases para aprender a escribir letras góticas y sobre el que comentó que “generalmente en el escritorio me hacía ponerme al lado de él donde se sentaba, se ponía atrás mío y me empezaba a guiar la mano para que yo la fuera soltando”.

“De improviso, de manera inesperada, cambia su respiración, yo lo siento por detrás, me toma la mano y con las dos manos de él, me trapa y me lleva hacia su cuerpo y empieza a sobajearse, a frotarse con mi cuerpo de niño”, agregó Concha.

El yerno de Joaquín Lavin, Isaac Givovich, también tuvo situaciones similares en el establecimiento, las cuales catalogó de “hechos reiterados, continuados y donde hay encubrimientos”, además agregó que Fuentes “me muestra una copa, la levanta él y me dice que la levante así y en ese minuto me empieza a manosear”.

En el reportaje se indicó que la Congregación Marista ha recibido denuncias contra diez integrantes, donde cuatro ya fallecieron y José Monasterio está entre ellos. Además, otros cuatro están siendo investigados, dentro de los cuales podría estar Adolfo Fuentes. En tanto, Abel Pérez fue expulsado.