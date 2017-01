Documental sobre secretaria de Mamo Contreras tendrá estreno mundial en Festival de Berlín

El documental chileno “El pacto de Adriana”, ópera prima de la joven directora Lissette Orozco, es uno de los 15 títulos confirmados oficialmente ayer para tener su estreno mundial en la sección Panorama de la próxima edición del Festival de Cine de Berlín, que se desarrollará en febrero.

El documental se centra en la compleja relación de Lissette Orozco con su tía Adriana Rivas, integrante de la Brigada Lautaro, secretaria personal de Manuel (Mamo) Contreras.

“Aquí revelo a mi familia y sus secretos, la memoria y mi ídola de infancia. Quise llevarlo a cabo a través de un relato íntimo, con una mirada fresca a un pasado oscuro que no viví, pero que aparece como un fantasma sobre mi presente”, afirma la directora.

“De niña tuve una ídola: mi tía Adriana. En 2007 la tomaron detenida y me enteré que en su juventud trabajó para la DINA, la policía secreta de Pinochet. Tiempo después, ya en democracia, se fugó del país mientras enfrentaba un proceso judicial por el asesinato de un importante dirigente comunista. Hoy mi tía vive una pesadilla. En Australia los residentes chilenos piden su extradición y marchan en su contra. El caso se ha vuelto mediático. No me di cuenta cómo me involucré en su terrible pasado y ahora soy parte de su delirante presente. He tenido un acceso privilegiado a los victimarios de la dictadura, y a través de esta película estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para conocer la verdad y saber quién es realmente mi tía Adriana”, agrega Lissette Orozco.

Adriana Rivas reside en Australia, a pesar de haber sido procesada y enfrentar un proceso de extradición de la justicia chilena.

Formada como secretaria bilingüe, en plena dictadura chilena y con sólo 19 años, Adriana Rivas llegó a ser integrante de la Brigada Lautaro y secretaria personal del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, Manuel Contreras. Reside en Australia desde hace casi cuatro décadas, y regresó en diversas ocasiones para visitar a su familia, pero la última vez que vino, hace casi 11 años, fue detenida por su participación en el llamado Caso Conferencia, que desembocó en el asesinato y desaparición de cúpulas del Partido Comunista en 1976 y 1977. Sin embargo, luego de estar pocos meses presa, aprovechó cuando se le concedió la libertad condicional con orden de arraigo, para escapar de regreso a Sydney, a través de Argentina, y actualmente aún enfrenta un proceso de extradición ordenado por la Corte Suprema.

Este complejo personaje, que encierra contradicciones públicas y privadas, ha negado las acusaciones que se le imputan e incluso ha realizado polémicas declaraciones a la prensa internacional, es abordado en el documental “El pacto de Adriana” a partir de la relación que Rivas -conocida familiarmente como “la Chani”- ha sostenido a la distancia con su sobrina, Lissette Orozco, quien a la vez es la directora de la película, que este martes fue confirmada oficialmente para tener su debut mundial como parte de Panorama Dokumente, el apartado documental de la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín (la Berlinale), uno de los más prestigiosos del mundo y cuya 67ª edición se realizará entre el 9 y 19 de febrero en la capital alemana.

“El pacto de Adriana” es el primer largometraje de Orozco, y llegará a la Berlinale luego de un exitoso paso previo internacional en su etapa de desarrollo, siendo reconocido en Corfo 2012 en Chile, en el Tribeca Film Institute (Estados Unidos) en 2015 y siendo elegido mejor pitch en DocsDF (México) en 2015.

En la película se estrenará comercialmente en Chile en octubre y en estos días fue confirmada como parte de la Competencia de Largometraje Iberoamericano Documental del 32º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se realizará en marzo.

Lissette Orozco

Nacida en Santiago de Chile en 1987, es realizadora, guionista y magister en cine documental. Dirigió los cortometrajes documentales “El día ideal” (2010), “Subsuelo” (2014) y “Vorágine” (2014), todos premiados en el Festival Nacional de los Derechos Humanos en 2014. Siempre en el género documental, ha sido asistente de dirección de “Lemebel” y “Matriz” de la directora Joanna Reposi, de “La mudanza” de Tatiana Lorca, y de “Riu (la música ancestral de la Isla de Pascua)”, de Pablo Berthelon, del cual además fue autora del guión; en televisión fue realizadora del docureality “4to medio”, de TVN, se ha desempeñado como investigadora en la serie “Vidas en riesgo” de Chilevisión y actualmente trabaja como realizadora del docureality de TVN “Match”. Ha sido docente en las universidades UNIACC y Diego Portales. “El pacto de Adriana” es su primer largometraje, y se estrenará en Berlín luego de ganar durante su etapa de desarrollo Corfo 2012 en Chile, Tribeca Film Institute (Estados Unidos) en 2015 y mejor pitch en DocsDF (México) en 2015, entre otros reconocimientos.

Ficha Técnica de El pacto de Adriana

Título en inglés: Adriana’s Pact

País y año de producción: Chile, 2017

Género: Documental

Duración: 96 minutos

Dirección y guión: Lissette Orozco

Producción ejecutiva: Gabriela Sandoval, Carlos Núñez, Benjamín Band

Compañías productoras: Salmón Producciones – Storyboard Media

Productores asociados: Melisa Miranda, Pablo Berthelon y Matías Echeverría

Dirección de fotografía: Julio Zúñiga, Daniela Ibaceta, Brian Martínez

Montaje: Melisa Miranda

Sonido: María Ignacia Williamson

Música: Santiago Farah

Postproducción de sonido: Cristián Cosgrove

Postproducción de imagen: 2.35 Digital

Con el apoyo de: Corfo, Tribeca Film Institute, DocsDF, Industria Guadalajara y Viña Construye.

