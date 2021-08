Chile es un país que ama los animales. De hecho, según el Registro Nacional de Mascotas actualmente existen más de 1.529.576 inscritas a nivel país, de las cuales 1.218.182 son perros y 311.394, gatos.

Las adopciones aumentaron con la pandemia y los animales se acostumbraron a estar siempre acompañados por sus dueños en casa.

Actualmente con el paulatino retorno a la normalidad, tanto dueños como mascotas deberán prepararse para enfrentar la separación, que en algunos casos puede incluso causar ansiedad en ambos lados.

Zazie Todd, autora de Wag: The Science of Making Your Dog Happy, recomienda que lo primero que se debe hacer es prepararse de manera gradual y con bastante anticipación.

Cuida su rutina

Aunque las mascotas se adaptan, también hay que cuidar en no presionarlos más allá de lo que pueden tolerar, pues tanto gatos y perros disfrutan de sus rutinas.

“En cada una de estas cosas, lo importante es dar pequeños pasos y observar a tu animal para ver si está cómodo antes de seguir avanzando, siempre tratando de detener el proceso mientras todos sigan relajados y cómodos”, explicó al Washington Post Clive Wynne, profesor de psicología y director del Colaboratorio de Ciencia Canina de la Universidad Estatal de Arizona.

En el caso específico de los gatos, según Monique Udell, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Animales y de Tierras de la Universidad Estatal de Oregon, estos “a menudo pueden tener una respuesta emocional o conductual más fuerte al cambio que los perros”, lo que no siempre se nota.

¿Qué hacer?

Lo primero es crear una rutina que se asemeje a la que se tenía previo a la pandemia. Ajusta los horarios, la temperatura de tu casa (en caso de ser posible) y la luz y oscuridad, y comienza a dejarlos solos poco a poco.

Según Todd, puedes partir por “ir a sentarte en tu automóvil o salir a caminar durante media hora, solo para que tu mascota tenga algo de tiempo a solas”.

Si durante la pandemia incluiste paseos extras para tus perros, intenta eliminarlos o disminuirlos.

En el caso de los gatos, es importante que no elimines repentinamente la atención extra que le hayas prestado en los últimos meses.

“En lugar de eso comienza a cambiar esas interacciones a las horas del día en las que estarás disponible después de la pandemia”, explica el artículo.

No te sientas culpable

Tampoco te sientas culpable, ya que las mascotas comúnmente necesitan más de 10 horas de sueño, especialmente cuando se vuelven mayores. Por lo que si estaban acostumbrados a la tranquilidad previo a la pandemia, también agradecerán la nueva calma.

Por supuesto, si tienes el presupuesto y te ayuda a quedarte tranquilo, también puedes contratar un sistema de monitoreo o instalar cámaras.

Según Aldo Vera, de Tepille.cl, en el mercado se encuentran alarmas que permiten mirar la casa en tiempo real desde el lugar donde estés, lo que puede ayudar a mantener la calma.

Pero si nada de esto funciona, siempre puedes conseguir a un paseador de perros o quizás usar tu hora de almuerzo para visitarlo.