Si hablamos de una de las artistas que genera mayor arrastre entre los fans, es la cantante británica Adele.

Ahora bien, la intérprete se encuentra realizando una serie de conciertos en Las Vegas, Estados Unidos, donde ha demostrado que sigue más vigente que nunca.

Justo después, en medio de un show, se ve cómo Adele tuvo que parar el concierto cuando estaba interpretando Water Under the Bridge, uno de sus grandes éxitos.

¿El motivo? un fan que estaba siendo testigo de la presentación, estaba viviendo con mucho fervor el espectáculo, pues decidió estar de pie.

Por lo mismo, la pasión era mucha, que al parecer molestaba a los asistentes que estaban sentados.

Adele thank you so much for this breathtaking night and for standing up for me, so that I could live your concert as it should be. I'm also sorry that I didnt respond back to anyrhing you asked me. you started talking to me and I literally stopped breathing. I had been planning to come to this concert for over a year and I finally had the opportunity to come see most beautiful glorious woman this earth has gotten. I still can not wrap my head around the fact that I was in the same room as ADELE, sang every song with her, and she even stopped the show to defend me. I did not expected everyone in my section to be mad at me for having the time of my life and wanting to stand up and sing with her but I honestly did not care at all about what anyone was saying to me I just was in awe with the master piece I was watching with my own eyes. I did not have time for them haters.

La estrella se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo entre el público: “¿Qué le pasa a ese chico ahí?”. El asunto no quedó ahí, pues un guardia le pedía de forma insistente que no molestara.

Al ver que no se resolvía el problema, Adele elevó la voz: “¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están fastidiando?” preguntó, antes de decir al guardia de seguridad: “¿podrías dejarlo tranquilo, por favor?”, expresó con indignación.

La defensa de Adele a fanático

La actitud de Adele desencadenó la emoción de sus seguidores, que empezaron a aplaudir el gesto.

“No te volverán a fastidiar, querido”, aseguró Adele, que no dejaba de pedir al trabajador de seguridad que lo “dejase tranquilo”.

El protagonista de este insólito acontecimiento, Juan Pablo Lastra, usó sus redes sociales para expresar su agradecimiento a la artista por ayudarlo.

“Adele, muchas gracias por esta increíble noche y por defenderme para que pueda disfrutar de tu concierto como corresponde. También lamento no haber respondido a lo que me preguntaste. Cuando empezaste a hablar conmigo, literalmente dejé de respirar (…) Aún no creo el hecho de que estuve en la misma habitación que Adele, canté cada canción con ella e incluso detuvo el espectáculo para defenderme”, cerró.