Un video promocional de la empresa chilena Funeraria Iván Martínez ha generado gran revuelo en redes sociales, esto, pues en la publicidad navideña se muestra a una mujer vestida de pascuera salir de un ataúd para luego bailar al ritmo de All I want for Christmas.

La acción fue considerada una falta de respeto y de “empatía” hacia las familias que han perdido a un ser querido en estas fechas.

La empresa funeraria cargó el polémico video a la plataforma de Instagram con un saludo navideño: “Funeraria Iván Martínez les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo.😊🔥”, escribieron.

En el reel se ve a cuatro hombres vestidos de negro bajando un ataúd de una carroza, el cual luego ponen en posición vertical. En tanto suena el hit navideño de Mariah Carey. Posterior a esto, los sujetos abren la puerta del féretro del cual sale una mujer vestida como la versión femenina del Viejito Pascuero, quien se pone a bailar la canción junto a los sepultureros con grandes sonrisas.

Hacia el final del video, se ve nuevamente a la mujer dentro del ataúd mientras sopla un beso al aire.

La publicación, que acumula más de 18 mil reproducciones, congregó gran cantidad de comentarios igualmente, sin embargo, estos no fueron positivos.

“Ninguna empatía con las familias que perderán a un ser querido en estas fiestas de fin de año, hay miles de formas de desear felices fiestas, esta creo que no es la correcta”; “Qué video más turbio, cuando el de marketing cobra barato”; “Quien pensó que esto era buena idea?”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido la publicidad.

Hasta el momento la empresa funeraria no se ha referido a la publicidad navideña ni a las críticas de las que ha sido objeto.