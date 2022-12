Durante los últimos días, en vísperas de navidad, se viralizó la emotiva carta que escribió un niño de sexto básico en España a los Reyes Magos. Allí pedía amistad y comprensión por parte de sus compañeros, que acostumbran a hacerle bullying en el colegio.

Fue la propia madre del infante quien compartió la carta en redes. “Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo bullying. La escribió en su colegio. Él no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa”, escribió en Twitter.

“Estas navidades yo no busco ni regalos, ni dinero, ni siquiera material del colegio. Busco la amistad, “comprendimiento” -comprensión- y compañerismo de “mis compañeros”“, subrayó en la actividad que debió escribir en Artes Plásticas.

“No digo que no tenga estas tres, sino que estoy pidiendo más porque cuando me mudé aquí hace año y medio me ha costado adaptarme a las personas, al clima, a conflictos con “el nuevo”. Pero también estoy intentando adaptarme y comprender a mis compañeros”, agregó.

Así mismo, llamó a sus peticiones un “desegalo”, uniendo las palabras deseo y regalo. Su madre, tras compartir la carta, segura que en el colegio nadie la leyó y que el establecimiento educacional no se ha pronunciado frente al bullying que recibe a diario.

Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo Bullying. La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogen… El no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa. La publico en partes. pic.twitter.com/zRIAxC97Ua — Imagine – No violencia (@FannyMariaAlba1) December 15, 2022

“Mi hijo ha “ACTUADO” ha comunicado lo que le sucede. Nadie lo ha leído en su centro escolar, nadie ha tomado ninguna medida. NADIE VIO NADA!!!”, expresó.

“Un niño cuando sufre, no se para en la comisaría o en la guardia civil. El mío fue dos veces a pedir al director que hiciera algo. Una vez se plantó en secretaría y dijo llamen a mis padres no aguanto más los insultos. El colegio llamó a su padre, pero no hicieron nada“, asegura.

Así mismo, cuestionó a los profesores. “Maestra, maestro, tutor, tutora, crees que es digno de la profesión, proponer una tarea como un trámite más y ni siquiera leer la carta… ¿Así es el camino para conocer a tus alumnos y sus necesidades? Esta es la repetida inteligencia emocional?”, aseveró.