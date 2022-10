Como ha ocurrido por milenios, el lenguaje, la jerga y las expresiones cambian según épocas. Además, con la llegada de plataformas como TikTok y otras tendencias, que impactan principalmente a millennials y centennials, las expresiones son cada vez más ingeniosas y así difíciles de seguir para quienes se van quedando atrás.

Términos que provienen del inglés, memes y el lenguaje coloquial traen consigo expresiones que en un principio parecen descabelladas, pero que tienen bastante sentido si se analizan y se encuentra su origen.

Si bien esto ocurre en todo el mundo, es un hecho que el español en Chile es un lenguaje bastante difícil para extrajeros, y sus cambios también lo hacen trabajoso para los mayores, que se quedan pasmados cuando escuchan palabras como fixa, cringe o basado, por ejemplo.

Y es que incluso algunos jóvenes aún no captan esta nueva era de palabras que trajeron consigo los centennials, su gusto por las tendencias, el internet y los memes. Aquí un listado de las más repetidas al 2022.

1. Se vienen cositas

Se trata de una expresión utilizada en su mayoría por la llamada Generación Z, que tiene como objetivo reírse de la exagerada autopromoción en redes sociales. Esto se aplica a influencers, grupos musicales y un largo etcétera.

La frase habría comenzado a utilizarse en la década de los 90, cuando bandas iban a la televisión y eran consultadas sobre proyectos a futuro. La respuesta por lo general era un clásico: “Se vienen cositas”.

2. Crush

Es un término utilizado que viene hace algunos años, con la proliferación de Instagram. Tener un “crush” hace relación a “una persona con quien se siente atracción mutua”.

No significa necesariamente que ambos estén en pareja o saliendo, más bien tiene relación a gustar de alguien por alguna característica afín. En la mayoría de las ocasiones es mutuo, pero también puede ser platónico.

3. Slay

La palabra “slay” es un término anglosajón cuya traducción literal al español es “matar o asesinar”. No obstante, los más jóvenes lo usan en un contexto totalmente diferente para decir “la estás rompiendo” o “lo estás haciendo espectacular”.

La palabra se volvió viral en todo TikTok debido a un video de la cantante Bebe Rexha, donde gritaba la expresión mientras se maquillaba.

4. UwU

Seguramente, a más de alguien le ha llegado un mensaje en redes sociales con la sigla “uwu”, una que a simple vista podría no conocer un adulto.

Pues bien, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), “uwu” es un emoticón conformado por tres letras “que se emplea para expresar felicidad o ternura”. Debido a que solo tiene un valor icónico, no es posible catalogarlo como una palabra, ni tampoco asignarle una pronunciación determinada.

5. Cringe

En internet abundan los videos donde se ocupa la palabra “cringe”, un término en inglés utilizado que se ha popularizado en Latinoamérica para referirse a una persona o situación que te da vergüenza o te hace sentir incómodo.

6. Stalkear

Viene del verbo en inglés TO STALK, que significa “acechar” a una persona. A partir de esta raíz, el concepto fue amoldandose a las redes sociales, donde actualmente se entiende como revisar de forma obsesiva e insistente las cuentas y/o perfiles de un usuario que puede ser un cercano o una celebridad.

El “stalker” no se queda con sólo mirar las fotos que se publican, sino que también revisan los comentarios de estas, la cantidad de likes y quienes reaccionaron, así como los seguidores que tiene en la cuenta. Entre sus objetivos está usualmente controlar la rutina de alguien o copiar su estilo de vida.

7. Bruh

Es una contracción de la palabra en inglés “brother”, que en español significa hermano. No obstante, en el lenguaje de la Generación Z, se emplea para referirse a un amigo o cercano, reemplazando términos como “mano”, “socio”, “compañero” o “colega”.

También se utiliza para expresar sorpresa recriminatoria, y gracias a algunos virales, también se emplea como reemplazo a WTF (What the fuck).

8. FML

Estas siglas son una abreviación de la frase en inglés “Fuck My Life”, que en español se traduce como “Qué asco de vida”. Se utiliza generalmente cuando una persona tiene un mal día o recibe malas noticias.

9. BTW

Se trata de un acrónimo que viene del inglés y que significa “By the way”, lo que traducido al español sería algo así como “Por cierto” o ” A propósito”. Generalmente se utiliza para agregar una idea relacionada al tema sobre el que se está conversando.

Un ejemplo sería el siguiente: “Juan es bueno pidiendo favores. BTW, tú me debes un favor”.

10. Hype

Esta palabra alude a las altas expectativas o emoción que genera un determinado hecho o producto. Comenzó a masificarse en el mundo de los videojuegos para luego expandirse a todo tipo de ámbito o industria.

Esta palabra se usa, por ejemplo, cuando una compañía se apresta a lanzar un producto que ha sido ampliamente esperado por los fans. “Apple nos está hypeando”, significa que está creando muchas expectativas en torno a un determinado producto.

11. BFF

Viene del inglés y significa Best Friends Foverever, es decir, “Mejores Amigos(as) por Siempre”. Como su nombre lo indica, se usa para referirse a tu mejor amigo(a), concepto que cuyo uso se ha masificado a través de los hashtags.

De esta manera, es habitual ver la etiqueta “BFF” en aquellas fotos en las que aparecen dos amigas inseparables.

12. BAE

Este concepto hace referencia a la abreviación de la palabra Babe en inglés, o “bebé” en español. También corresponde al acrónimo de Before Anyone Else (antes que nadie, en español), de acuerdo con Squire.

Bae, es un término utilizado para referirse a alguien a quien se le tiene cariño, amor o una pareja.

13. Lit

Según el diccionario de Cambridge, “Lit” es la versión en jerga de la palabra “Light” en inglés, la cual significa “luz o luminosidad”.

Entre los centennials, lit es un concepto utilizado para referirse a algo muy bueno, agradable o emocionante.

Sin embargo, también tiene otro significado, y es que en Chile suele usarse por los jóvenes para abreviar la palabra “literal”.

14. Estoy playa

Estar playa, de acuerdo al catálogo en línea de Diccionariochileno.cles simplemente estar relajado, sin preocupaciones.

¿En qué contexto se utiliza el término? El diccionario ofrece una alternativa: “Cuando ves a alguien que no le importa a su alrededor lo que está pasando”.

Aquí, dos ejemplos distintos: “Hermano, estoy playa acá, no creo que vaya para allá”; “cacha, el loco está playa ahí durmiendo”.

15. Basado

Para “basado” surgen dos acepciones: “Basado es todo lo opuesto a cringe. Basado es alguien que no le importa lo que los demás opinen, que tiene una convicción fuerte y la defenderá porque es lo correcto”.

Mientras que la segunda definición, que aunque no varía, sí entrega matices: “Persona cuyo discurso u opinión se le reconoce por estar basado en hechos y lógica. Esta palabra es utilizada por personas que comparten la misma opinión que el sujeto”. ¿Ejemplo? “Te crees basado y das puro cringe”.

16. Yass

Técnicamente, “Yass” podría definirse como un anglicismo, se trata de un vocablo que tiene su origen en el idioma inglés, en la expresión “sí” (yes), y que en este caso es utilizado para exagerar dicha intención afirmativa y celebrar su goce.

Un ejemplo: “¿Quieres ir al cine conmigo?”. “Yasss”.

17. F (efe)

Esta letra por si sola, se utiliza en redes sociales como expresión a situaciones tristes o malas noticias y suele verse en comentarios de publicaciones como muestra de empatía.

Puede ser similar a otros dichos del internet que ya van quedaron en el pasado como “soldado caído” o “que en paz descanse”. Por ejemplo: “Hoy me fue pésimo en un exámen, creo que me van a castigar”. “F”.

18. Simp

El término “Simp” proviene del inglés, que en español se traduce como “bobo”. Sin embargo, en internet se usa para calificar a personas que tienen excesiva simpatía o atención por otras personas.

Puede ser alguien que le atraiga, de quien esté enamorado u obsesionado, en palabras simples, una persona que “esté boba” por alguien sería un “Simp”.

19. Fixa

Según el la plataforma Hinative, donde las personas preguntan por jergas de diferentes países y reciben respuestas de los mismos usuarios, el término “Fixa” o bien “Ficha” en Chile y gran parte de Latinoamérica significa “verse guapo”.

Por ejemplo: “Me veo fixa con este traje”, o “Andas fixa”.

20. Mimir

El origen de este término proviene de los memes, donde se escriben palabras de forma incorrecta a propósito para hacer más cómico el chiste.

Fue así que los jóvenes comenzaron a escribir “mimir” en vez de dormir, aunque con el mismo significado.

Se popularizó además por una escena de la serie animada Hora de Aventura, donde el protagonista ‘Finn el humano’ la usa diciendo “a momir” al momento de irse a dormir.