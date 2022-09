La drag queen estaba personificada como la intérprete de Born This Way para asistir al concierto que la cantante tuvo en Miami; sin embargo, los fanáticos la confundieron y comenzaron a perseguirla. El registro se viralizó en las redes sociales.

Una drag queen brasileña, conocida como Penelopy Jean, fue confundida con Lady Gaga durante un concierto en Miami. La situación provocó que un enorme grupo de fanáticos la persiguiera e incluso fuera escoltada por personal de seguridad.

A través de su cuenta en TikTok, la artista drag compartió el hilarante momento que vivió en el último recital de la gira The Chromatica Ball que llevó a Gaga a presentarte en diferentes países.

El registro superó los 16 millones de visualizaciones y alcanzó más de 11 mil comentarios. Las imágenes muestran a la drag queen personificada con un vestuario y maquillaje parecidos al que la canten usó en el concierto, por lo que muchas personas la confundieron.

“¡Soy una ‘drag queen’! ¡Yo no soy Lady Gaga! ¡Dios mío!”, se escucha gritar a la supuesta cantante a las personas que la seguían con la intención de tomarse una fotografía.

No obstante, otro hecho que sacó risas entre los usuarios de redes sociales fue que la artista brasileña estaba siendo escoltada por un miembro del equipo de seguridad, quien luego de percatarse de que no era la verdadera Lady Gaga reaccionó confundido a la situación.

“El momento en que la seguridad se da cuenta de que yo no era Lady Gaga”, escribió Penelopy Jean junto al video que rápidamente se viralizó.

Concierto de Lady Gaga suspendido por fuerte tormenta

Cabe mencionar que el concierto donde ocurrió el hecho se realizó el sábado 17 de septiembre en Miami, pero debió ser suspendido abruptamente debido a una peligrosa tormenta tropical que se registró.

Visiblemente afectada, la intérprete de Bad Romance se disculpó con sus fanáticos que asistieron al evento a través de sus redes sociales.

“Lo lamento, lamento que no pudiéramos hacer una performance épica de ‘Rain On Me’ en la lluvia, pero me importa más nuestro bienestar. Ustedes son lo más preciado que tengo en mi vida”, comentó entre lágrimas la cantante.